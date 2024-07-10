巴黎奧運將登場 賴清德盼民眾做選手最大後盾
奧林匹克運動會26日將在法國巴黎登場，總統暨民進黨主席賴清德今天說，希望全體民眾都能為選手加油，作選手的後盾，也祝福選手一路平安、旗開得勝。
民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，第33屆奧林匹克運動會26日將在法國巴黎登場。昨天，他到國訓中心授旗給巴黎奧運代表團，為國家代表隊加油打氣。
賴清德說，這屆奧運共有60名台灣選手參賽，所有後勤都已經準備好，包含場地、安全都有完整規劃，甚至有台灣的農產品直送法國，也安排選手乘坐商務艙，展現政府對國手的最大支持。
除此之外，他說，相較於上屆東京奧運，這屆代表團的運動科學專業人員，從25人增加到58人，同時還攜帶「高壓氧艙」到巴黎；從物理治療到心理諮商、從情蒐到體能訓練，就是為了讓選手們無後顧之憂，可以為國爭光、為自己、為競技榮耀，爭取最好的成績。
賴清德表示，希望全體民眾都能給選手加油，作為選手最大的後盾，也祝福選手，一路平安、一帆風順、旗開得勝、馬到成功。
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