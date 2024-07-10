賴清德：民眾不樂見國會衝突 各黨應回歸理性溝通

立法院內政委員會日前排審選罷法，藍綠立委爆發肢體衝突。民進黨主席賴清德今天關切受傷的6位黨籍立委。他說，立法院發生衝突事件是全體民眾所不樂見，呼籲各政黨回歸民主理性的溝通方式，回應人民共同期待。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，在8日的立法院衝突事件中，包括立委林楚茵、賴惠員、王美惠、吳沛憶、黃捷、郭昱晴都受傷，他要表達關心跟慰問。

賴清德說，立法院發生衝突事件是全體民眾所不樂見，他要呼籲各政黨回歸民主理性的溝通方式，來回應民眾共同的期待。

賴清德表示，這段時間民進黨立法院黨團非常辛苦，未來也會有許多挑戰，但是民進黨的目標從未改變。不論是行政或立法都要為促進整體國家發展努力。這不僅僅是立法院黨團的任務，民進黨全體黨公職都應該團結起來、共同打拚。

與會人士轉述，由於憲法法庭今天審理國會職權修法暫時處分案，民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤出席陳述意見，2人下午未出席中常會，賴清德特別請與會立委說明國會近況，立委蔡易餘、王定宇、林俊憲、賴瑞隆等人都逐一發言，要對選罷法等案嚴陣以待。

另外，民進黨21日將召開全代會，中常會今天也通過向第21屆第1次全代會推薦第21屆仲裁委員名單，包括：廖福特、張政雄、陳櫻琴、郭麗珍、洪偉勝、黃帝穎、翁國彥、劉士豪、連元龍、陳英鈐、薛欽峰。