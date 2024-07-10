李遠哲挺核、稱賴清德有壓力 蔣萬安侯友宜籲拋意識形態

中研院前院長李遠哲接受專訪時透露，已接受賴清德總統邀請擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，他也表態支持童子賢的擁核立場，並稱「賴總統不是不了解，但身邊有許多壓力」。台北市長蔣萬安今天呼籲賴清德，應務實面對能源政策規畫，且拋開意識形態回應人民需求及產業需要。新北市長侯友宜也喊話賴，希望聽到人民聲音，能源配比重新調整，做好供電無虞。

蔣萬安、侯友宜今天出席雙北世壯運主題曲發表會，對李遠哲提到能源議題表示，核能雖危險，但比起溫室氣體排放造成人類滅絕的大災難，並說台灣社會必須改變、變革，「賴總統不是不了解，但身邊有許多壓力」，希望賴能帶領國人走到好的路。

侯友宜說，從一開始他就呼籲，能源議題是國家安全議題，尤其面對國家在整個能源配比上，不但要調整，而且要讓用電安全，以及供電無虞，這個態度始終不變，所以面對能源議題，希望中央要拿出一個非常具體地態度，該轉型、該重新配比，拿出來好好跟全國人民說清楚，不要讓大家非常擔憂，以及產業很多人的聲音被淹沒。

蔣萬安也表示，中央政府應該很務實面對能源政策規畫，而且要拋開意識形態，來積極正面回應人民需求及產業的需要。