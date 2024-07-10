快訊

大雷雨炸北市！信義區積淹水半個輪胎高 「馬路變黃河」畫面曝光

台積電第2季飛越財測高標 單季寫下新高、6月年增32%

不藏了！白宮終於證實 拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢

郭智輝喊蓋變電所 蔣萬安：能源根本問題是國家整體政策方向

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜今天下午出席世壯運主題曲發布會。 記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜今天下午出席世壯運主題曲發布會。 記者林麗玉／攝影

經濟部長郭智輝日前接受採訪時，喊話北市長蔣萬安支持變電所興建計畫，若不給台電蓋變電所，「大的數據中心就不會進來」。蔣萬安今天說，能源最根本的問題，還是國家整體能源政策方向，到底中央政府要如何帶領及規畫一個具體可長可久的能源政策，而不是像現在，民眾隨時要提心吊膽何時會跳電，產業人心惶惶會缺電，這對於民生與產業發展至關重要。

蔣萬安今天下午出席世壯運主題曲發布會受訪說，中央政府應該要正視、且務實面對能源政策規畫，及現在基層民眾實際的需求與心聲。

對於經濟部長喊話要蔣萬安給台電蓋變電所，蔣萬安說，他上任第一年，已經發給松湖變電所建照，只要站在人民立場，市府都願意與中央共同面對解決。至於郭智輝提到的玉成變電所，地方確實有多元意見，已經有請台電與地方彙整建議及持續溝通，就依照相關程序來進行。

台電 能源政策 蔣萬安 郭智輝

延伸閱讀

經濟部長喊話支持興建玉成變電所 蔣萬安：台電快與地方溝通

邰智源讚「市長級湯姆克魯斯」 蔣萬安反應曝網讚超可愛

王世堅自稱野獸、好感度超前型男市長 蔣萬安一句話回應

北市推室內空品認證護市民 蔣萬安：3年內完成上千處場所

相關新聞

谷立言：不驚訝賴總統勝選 美國會持續支持台灣自我防禦

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨天就任，賴清德總統今天上午接見谷立言時表...

美大選年賴總統仍將出訪友邦 林佳龍：確實在規劃中

賴清德總統上任後，按往例將出訪友邦，外交部長林佳龍今證實說，確實有幾個出訪行程在規劃中，現在還沒有定案。至於美國大選情勢...

關心綠委在立院衝突中受傷 賴總統：呼籲各政黨民主理性溝通

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，立法院發生衝突事件，是全體國人所不樂見，要呼籲各政黨，回歸民主理性的溝...

巴黎奧運將登場 賴總統：政府對國手最大支持

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，這個月底，7月26日，第33屆的奧林匹克運動會將在法國巴黎登場，他昨天...

大陸駭客入侵 立委驚這兩種機構被攻擊次數是全球兩倍

國內資安廠商統計，從2022年8月中至2023年2月底，台灣遭網攻的前五大產業中，台灣教育與研究單位居冠，平均每周面臨4...

李遠哲挺核、稱賴清德有壓力 蔣萬安侯友宜籲拋意識形態

中研院前院長李遠哲接受專訪時透露，已接受賴清德總統邀請擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，他也表態支持童子賢的擁核立場，並稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。