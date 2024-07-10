郭智輝喊蓋變電所 蔣萬安：能源根本問題是國家整體政策方向

經濟部長郭智輝日前接受採訪時，喊話北市長蔣萬安支持變電所興建計畫，若不給台電蓋變電所，「大的數據中心就不會進來」。蔣萬安今天說，能源最根本的問題，還是國家整體能源政策方向，到底中央政府要如何帶領及規畫一個具體可長可久的能源政策，而不是像現在，民眾隨時要提心吊膽何時會跳電，產業人心惶惶會缺電，這對於民生與產業發展至關重要。

蔣萬安今天下午出席世壯運主題曲發布會受訪說，中央政府應該要正視、且務實面對能源政策規畫，及現在基層民眾實際的需求與心聲。

對於經濟部長喊話要蔣萬安給台電蓋變電所，蔣萬安說，他上任第一年，已經發給松湖變電所建照，只要站在人民立場，市府都願意與中央共同面對解決。至於郭智輝提到的玉成變電所，地方確實有多元意見，已經有請台電與地方彙整建議及持續溝通，就依照相關程序來進行。