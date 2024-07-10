快訊

大雷雨炸北市！信義區積淹水半個輪胎高 「馬路變黃河」畫面曝光

台積電第2季飛越財測高標 單季寫下新高、6月年增32%

不藏了！白宮終於證實 拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃復興遭整併四個月後 陳永康接國民黨退軍工作會主委

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左二）今在中常會頒發退伍軍人工作委員會主委證書給國民黨不分區立委陳永康（右二），右一為退伍軍人工作委員會副主委張大鈞。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）今在中常會頒發退伍軍人工作委員會主委證書給國民黨不分區立委陳永康（右二），右一為退伍軍人工作委員會副主委張大鈞。記者鄭媁／攝影

國民黨主席朱立倫推動組織改造，原黃復興黨部整併後另設「退伍軍人服務工作委員會」。朱立倫今天在中常會宣布，退伍軍人工作委員會主委一職，將由國民黨不分區立委陳永康接任；原黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞，則擔任退伍軍人工作委員會副主委兼退伍軍人部主任。

朱立倫表示，退伍軍人部經過這幾個月的轉型，與各地方黨部結合得非常成功，原黃復興黨部主委，多位都擔任現在各地方退伍軍人委員會的主委，也兼任地方黨部的副主委，原來的書記長擔任總幹事，大家都非常認真努力，持續推動所有工作，讓黃復興這塊招牌永遠閃亮，永遠推動下去。

朱立倫表示，這個過程，要特別感謝張大鈞，非常認真努力的把所有工作做得非常好，也要謝謝在各地的黃復興同志完全配合，這一點要非常肯定。

而在全國退伍軍人工作委員會，朱立倫說，他特別聘請陳永康來領導，相信以陳永康在軍方的資歷，不管擔任海軍司令、國防大學校長、國防部副部長，他個人的學養、領導風格，以及這段時間在立法院的表現，都獲得國人的尊敬與肯定，他願意跟所有退伍軍人朋友，大家一起為國民黨來努力。

國民黨文傳會主委李彥秀會後受訪時表示，陳永康在國防專業上備受肯定，又符合黨內內造化需求。尤其陳永康在外交及國防委員會，對退伍軍人、眷屬的照顧，在第一線上可處理相關議題，更能爭取更多權益。

李彥秀提到，非常感謝過去這一段時間，前主委季麟連完成階段性的任務，相信對退伍軍人的照顧，大家都是大家庭，不管在什麼職位、什麼角色上，對於退伍軍人的照顧，都會持續加油。

國民黨 退伍軍人 退伍軍人工作委員會 黃復興黨部

延伸閱讀

共軍潛艦為何浮航台海？ 陳永康推測：共軍大修慣例

火力全開！國民黨國會改革說明會雲林登場 朱立倫帶頭痛批民進黨

鄭文燦涉貪請辭 朱立倫：此時才辦7年前案子「應該說清楚」

鄭文燦被聲押 朱立倫：我曾是老縣長 很遺憾發生這樣的事情

相關新聞

谷立言：不驚訝賴總統勝選 美國會持續支持台灣自我防禦

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨天就任，賴清德總統今天上午接見谷立言時表...

關心綠委在立院衝突中受傷 賴總統：呼籲各政黨民主理性溝通

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，立法院發生衝突事件，是全體國人所不樂見，要呼籲各政黨，回歸民主理性的溝...

美大選年賴總統仍將出訪友邦 林佳龍：確實在規畫中

賴清德總統上任後，按往例將出訪友邦，外交部長林佳龍今證實說，確實有幾個出訪行程在規劃中，現在還沒有定案。至於美國大選情勢...

巴黎奧運將登場 賴總統：政府對國手最大支持

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，這個月底，7月26日，第33屆的奧林匹克運動會將在法國巴黎登場，他昨天...

大陸駭客入侵 立委驚這兩種機構被攻擊次數是全球兩倍

國內資安廠商統計，從2022年8月中至2023年2月底，台灣遭網攻的前五大產業中，台灣教育與研究單位居冠，平均每周面臨4...

李遠哲挺核、稱賴清德有壓力 蔣萬安侯友宜籲拋意識形態

中研院前院長李遠哲接受專訪時透露，已接受賴清德總統邀請擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，他也表態支持童子賢的擁核立場，並稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。