黃復興遭整併四個月後 陳永康接國民黨退軍工作會主委

國民黨主席朱立倫推動組織改造，原黃復興黨部整併後另設「退伍軍人服務工作委員會」。朱立倫今天在中常會宣布，退伍軍人工作委員會主委一職，將由國民黨不分區立委陳永康接任；原黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞，則擔任退伍軍人工作委員會副主委兼退伍軍人部主任。

朱立倫表示，退伍軍人部經過這幾個月的轉型，與各地方黨部結合得非常成功，原黃復興黨部主委，多位都擔任現在各地方退伍軍人委員會的主委，也兼任地方黨部的副主委，原來的書記長擔任總幹事，大家都非常認真努力，持續推動所有工作，讓黃復興這塊招牌永遠閃亮，永遠推動下去。

朱立倫表示，這個過程，要特別感謝張大鈞，非常認真努力的把所有工作做得非常好，也要謝謝在各地的黃復興同志完全配合，這一點要非常肯定。

而在全國退伍軍人工作委員會，朱立倫說，他特別聘請陳永康來領導，相信以陳永康在軍方的資歷，不管擔任海軍司令、國防大學校長、國防部副部長，他個人的學養、領導風格，以及這段時間在立法院的表現，都獲得國人的尊敬與肯定，他願意跟所有退伍軍人朋友，大家一起為國民黨來努力。

國民黨文傳會主委李彥秀會後受訪時表示，陳永康在國防專業上備受肯定，又符合黨內內造化需求。尤其陳永康在外交及國防委員會，對退伍軍人、眷屬的照顧，在第一線上可處理相關議題，更能爭取更多權益。

李彥秀提到，非常感謝過去這一段時間，前主委季麟連完成階段性的任務，相信對退伍軍人的照顧，大家都是大家庭，不管在什麼職位、什麼角色上，對於退伍軍人的照顧，都會持續加油。