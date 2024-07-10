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影／生理食鹽水缺貨緊急輸入 藍委批政府違法

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
生理食鹽水全台缺貨，中央緊急從國外進口，國民黨立委羅廷瑋對此質疑無法源依據、無藥品許可證，以及輸液出狀況藥害救濟基金無理賠。記者潘俊宏／攝影
生理食鹽水全台缺貨，中央緊急從國外進口，國民黨立委羅廷瑋對此質疑無法源依據、無藥品許可證，以及輸液出狀況藥害救濟基金無理賠。記者潘俊宏／攝影

國內輸液大廠永豐化學因違反《藥事法》，今年5月遭衛福部食藥署勒令停業，因而導致生理食鹽水全台大缺貨，中央啟動專案進口救急因應，國民黨立委羅廷瑋對此質疑無法源依據、無藥品許可證，以及輸液出狀況藥害救濟基金無理賠。

羅廷瑋表示，日前他在院會質疑行政院長及衛福部長違法進口輸入，當晚衛福部次長林靜儀在臉書表示「因藥品短缺核准專案輸入或製造之法源，倘屬藥事法第27-2條第一項公告之必要藥品（目前生理食鹽水非屬必要藥品），則依同條第三項核准專案輸入或製造；倘尚未列於必要藥品且臨床確有需求，則依藥事法第55條及藥物樣品贈品管理辦法第2條第7款「申請供公共安全或公共衛生或重大災害之用者」之依據予以核准，後續將該品項納入必要藥品。

羅廷瑋進一步說，法條必須整體來看，依《藥事法》第55條第1項「專案核准輸入之輸液」，其前提要件須符合二要件，其一為「樣品或贈品」，其二為「不得出售」。另依「藥物樣品贈品管理辦法」第2條第7款之規定「申請供公共安全或公共衛生或重大災害之用者」，其前提要件為「樣品」，依同辦法第17條規定「經核准之藥物樣品或贈品，不得出售、讓與或轉供他用；供改進技術用之藥物樣品，並不得為臨床使用。」

羅廷瑋質疑中央缺藥是屬於公共安全、公共衛生還是重大災害？且專案進口輸液是「樣品」且「不得出售」嗎？健保的加價購金額達3億元的額度，又是全民支付買單，衛福部是否是帶頭違法？政府無法一開始確實把關與解決問題，事後又引用錯誤法源緊急輸入，而且生理食鹽水進口時應該要確實查核安全，一旦發生點滴污染事件，民眾可能求償無門。

健保 生理食鹽水 羅廷瑋 衛福部 輸液 食藥署

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