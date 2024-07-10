批民進黨為掌權排除異己 朱立倫：就看下一集怎麼演

桃園市前市長鄭文燦涉貪交保；台南市區漁會理事長林士傑又驚傳遭槍擊身亡。國民黨主席朱立倫今天表示，近日國內政壇好像上演電視劇政壇旋風、黑金風暴，民進黨今天只為掌握現有的權力，排除異己、打擊政敵；民進黨認為可以一手掌控司法、控制大法官，國民黨還是會力拚到底。

朱立倫今在中常會發表談話指出，國內政壇不管是桃園、台南，很多人都說好像在看韓劇政壇旋風，也有人感受到黑金風暴，像電影《周處除三害》一樣，可以光天化日之下當街行刑，背後牽涉到嚴重政商利益勾結，都是社會所不允許，卻真實的發生在民進黨執政多年之後的今天。

朱立倫說，七年前已有明確證據的案件，到今天才辦，辦的卻是賴清德總統的政敵，大家對司法的信心已產生非常嚴重的懷疑；司法體系如果不能公正、廉明，不能夠毋枉毋縱，不能夠讓大家懷疑貞操，就會產生社會最嚴重的危機。

朱立倫也對賴總統喊話，「今天打擊了第一位你的政敵，接下來要怎麼樣對付所有可能跟你競爭的政黨？」更何況長期以來，民進黨用司法手段、惡意政治鬥爭的方式對付在野黨。光是基隆市長謝國樑的罷免案，真的是非常惡劣、嚴重的霸凌。

另方面，朱立倫說，國民黨在立法院非常願意理性討論所有議案，民進黨不斷杯葛、杯葛、再杯葛，即便是今天討論的核電延役，他們都要提散會動議、讓議案討論不下去。國民黨非常認真、努力，希望展現司法正義、公平正義，願意為民眾關心的重要議題一一努力，民進黨今天只掌握現有的權力，排除異己，打擊政敵，「政壇旋風也好，黑金風暴也好，就看下一集怎麼演。」

朱立倫說，即使民進黨認為可一手掌控司法、控制大法官，接下來不管在任何的憲法辯論，國民黨會展現公平正義、展現法律、憲法的本質。另外，在立法院成立的各調查委員會也會持續進行，他們絕對不會鬆懈、也不會被嚇阻，一定全力努力。