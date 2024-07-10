快訊

大雷雨炸北市！信義區積淹水半個輪胎高 「馬路變黃河」畫面曝光

台積電第2季飛越財測高標 單季寫下新高、6月年增32%

不藏了！白宮終於證實 拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批民進黨為掌權排除異己 朱立倫：就看下一集怎麼演

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今下午在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今下午在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

桃園市前市長鄭文燦涉貪交保；台南市區漁會理事長林士傑又驚傳遭槍擊身亡。國民黨主席朱立倫今天表示，近日國內政壇好像上演電視劇政壇旋風、黑金風暴，民進黨今天只為掌握現有的權力，排除異己、打擊政敵；民進黨認為可以一手掌控司法、控制大法官，國民黨還是會力拚到底。

朱立倫今在中常會發表談話指出，國內政壇不管是桃園、台南，很多人都說好像在看韓劇政壇旋風，也有人感受到黑金風暴，像電影《周處除三害》一樣，可以光天化日之下當街行刑，背後牽涉到嚴重政商利益勾結，都是社會所不允許，卻真實的發生在民進黨執政多年之後的今天。

朱立倫說，七年前已有明確證據的案件，到今天才辦，辦的卻是賴清德總統的政敵，大家對司法的信心已產生非常嚴重的懷疑；司法體系如果不能公正、廉明，不能夠毋枉毋縱，不能夠讓大家懷疑貞操，就會產生社會最嚴重的危機。

朱立倫也對賴總統喊話，「今天打擊了第一位你的政敵，接下來要怎麼樣對付所有可能跟你競爭的政黨？」更何況長期以來，民進黨用司法手段、惡意政治鬥爭的方式對付在野黨。光是基隆市長謝國樑的罷免案，真的是非常惡劣、嚴重的霸凌。

另方面，朱立倫說，國民黨在立法院非常願意理性討論所有議案，民進黨不斷杯葛、杯葛、再杯葛，即便是今天討論的核電延役，他們都要提散會動議、讓議案討論不下去。國民黨非常認真、努力，希望展現司法正義、公平正義，願意為民眾關心的重要議題一一努力，民進黨今天只掌握現有的權力，排除異己，打擊政敵，「政壇旋風也好，黑金風暴也好，就看下一集怎麼演。」

朱立倫說，即使民進黨認為可一手掌控司法、控制大法官，接下來不管在任何的憲法辯論，國民黨會展現公平正義、展現法律、憲法的本質。另外，在立法院成立的各調查委員會也會持續進行，他們絕對不會鬆懈、也不會被嚇阻，一定全力努力。

司法 國民黨 朱立倫 民進黨 賴清德

延伸閱讀

火力全開！國民黨國會改革說明會雲林登場 朱立倫帶頭痛批民進黨

鄭文燦涉貪請辭 朱立倫：此時才辦7年前案子「應該說清楚」

花蓮宣講朱立倫、傅崐萁齊批綠 強調國會改革讓官員不能說謊

鄭文燦被聲押 朱立倫：我曾是老縣長 很遺憾發生這樣的事情

相關新聞

谷立言：不驚訝賴總統勝選 美國會持續支持台灣自我防禦

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨天就任，賴清德總統今天上午接見谷立言時表...

美大選年賴總統仍將出訪友邦 林佳龍：確實在規劃中

賴清德總統上任後，按往例將出訪友邦，外交部長林佳龍今證實說，確實有幾個出訪行程在規劃中，現在還沒有定案。至於美國大選情勢...

關心綠委在立院衝突中受傷 賴總統：呼籲各政黨民主理性溝通

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，立法院發生衝突事件，是全體國人所不樂見，要呼籲各政黨，回歸民主理性的溝...

巴黎奧運將登場 賴總統：政府對國手最大支持

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，這個月底，7月26日，第33屆的奧林匹克運動會將在法國巴黎登場，他昨天...

大陸駭客入侵 立委驚這兩種機構被攻擊次數是全球兩倍

國內資安廠商統計，從2022年8月中至2023年2月底，台灣遭網攻的前五大產業中，台灣教育與研究單位居冠，平均每周面臨4...

李遠哲挺核、稱賴清德有壓力 蔣萬安侯友宜籲拋意識形態

中研院前院長李遠哲接受專訪時透露，已接受賴清德總統邀請擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，他也表態支持童子賢的擁核立場，並稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。