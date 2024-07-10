食藥署長莊聲宏首亮相 說了真心話：接署長沒有壓力是騙人的

終於亮相！衛福部食藥署長莊聲宏本月1日就任，卻遲遲未有任何公開行程，今天卻突然現身食藥署例行記者會，除回應專案輸入輸液議題外，也不免被問到就任以來的心情，他表示「如果接署長沒有壓力是騙人的」，強調即便任期不長，都會一天當三天用，強化食品、藥品、化妝品和醫療器材的安全、促進全民健康。

經常發文討論時事的藥師林士峰，昨於臉書發文宣布，所經營的瑞士東民藥局營業到7月19日，「這是一個很痛心且重大的決定」，因這半年陸續有3名藥師離職，不管怎麼徵藥師都徵不滿；「相信有些鄉親發現，在沒有藥師執業的時候，藥局採取不接處方箋的措施應對」，讓必須精密處理的處方箋藥品能盡可能正確無誤的交付病患手中。但這個措施與他「就是快就是有藥」的宗旨相違背。

食藥署今天舉辦例行記者會，由副署長王德原說明輸液等議題，但在記者會尾聲卻突然宣布，「署長會來」，隨後莊聲宏與衛福部次長呂建德共同現身，並再次說明輸液相關議題。

莊聲宏隨後被問到上任以來的心情，「如果說接署長沒有壓力是騙人的」，強調前任署長吳秀梅都有在處理，署內同仁也都很專業，有不了解、需要考量的地方，大家都會很快給予資訊，以及確保資訊是否能公開等，現在處理事情的步調是非常快的，也數度強調同仁們非常辛苦。

由於莊聲宏將於明年屆齡退休，外傳他的任期只有短短半年，被他問到相關願景時仍強調，食藥署最主要目的，是讓藥品有效、食品安全，這兩件事是食藥署一直在推的，衛福部長邱泰源也勉勵他，時間不是很長，但1天要當3天用，希望保護人民在食品、藥品、化妝品和醫材的安全性、促進人民健康。

有媒體詢問出身藥學領域的莊聲宏對藥局人力流失的看法，他表示，藥學系還是學生報考大學時，排名很前面的志願序，現在社區和連鎖藥局數量多，藥師需求量是滿高的，卻發現仍有很多地方招不到足夠藥師，而展店出現困難。