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AIT新處長拜會賴總統 谷立言重申三公報與一中政策

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨就任，今上午拜會賴清德總統。圖／總統府提供
美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨就任，今上午拜會賴清德總統。圖／總統府提供

美國在台協會AIT）處長谷立言昨正式上任後，今首度拜會賴清德總統。AIT指出，這是谷立言接任美國在台協會處長以來首度與賴總統會面，雙方就美台夥伴關係的廣泛議題進行了討論，谷立言除了重申美國對台支持符合台灣關係法，三個聯合公報，以及六項保證的一中政策，也特別提到美國支持台灣自我防衛能力。

谷立言昨正式就任AIT處長，首站與外交部林佳龍見面，AIT發出新聞稿指出，谷立言今上午拜會賴清德總統，在開場致詞時對賴總統說，「我很榮幸能獲得這個機會，在這個至關重要的時期，與您，和您的團隊攜手推進美台關係。」

谷立言也特別提及美國支持台灣自我防衛能力的承諾。他再次重申，美國對台灣的支持符合美國長年以來基於「台灣關係法」、三個聯合公報，及六項保證的「一中政策」。谷立言亦表示，他十分期待與夥伴攜手合作，在經濟、文化、人民關係與科技領域進一步強化本就堅若磐石的美台關係。

AIT 一中政策 外交部 林佳龍 美國在台協會 谷立言 賴清德

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