綠批議會查鄭文燦政治操作 凌濤反擊連基本議事規則都沒看清楚

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪，國民黨桃園市議員凌濤今表示，將在市議會下個會期發起專案小組，全面清查鄭市府弊案，引發綠營質疑政治操作。凌濤回應，根據市議會議事規則，市議會本就有權責可成立專案小組；歷任桃園首長的土地規畫案，若有任何疑慮，也會全部查辦到底。

對凌濤提議發起專案小組，民進黨桃園市議員黃瓊慧今表示，鄭文燦相關案件，桃園地檢已在調查中，桃園市府針對弊案及標案也有法務局及政風處能協助調查機關調查案情；凌濤提議只是疊床架屋，藉機政治操作。

黃瓊慧說，鄭文燦市長任內不分藍綠，對公共建設從不大小眼，若有弊案，可能不分藍綠都有相關議員涉入，若真成立調查小組，建議在鄭文燦市長任期內有重疊的議員都應避嫌；她也稱凌濤和鄭文燦有官司纏訟，為避免挾怨報復，凌濤也應避嫌。

凌濤強調，桃園市議會議事規則明定，市議會有權責可以成立專案小組，民進黨想阻擋，根本站不住腳，「如果這些市議員連最基本的議事規定都沒有看清楚，基本上沒有當市議員的資格。」他也質疑，若有議員在議會出面阻擋，或不支持此案，是不是代表心裡有鬼？還是他的家族有涉入其中？

凌濤說，桃園升格到直轄市的過程中，不分黨派的縣市首長都執政過，為什麼就獨獨鄭文燦，在觀音、八德、小檜溪等重劃區都傳涉案。

凌濤表示，未來調查小組針對華亞案、八德轉運站及所有桃園土地徵收重劃的會議紀錄，都會一併調閱，甚至呂秀蓮、朱立倫、吳志揚、鄭文燦、張善政，所有桃園首長任內的土地規劃案，若有任何疑慮或線索也會全部查辦到底。