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谷立言：不驚訝賴總統勝選 美國會持續支持台灣自我防禦

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨天就任，賴清德總統今天上午接見谷立言時表示，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展，也期待兩國持續深化經貿關係。圖／總統府提供
美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨天就任，賴清德總統今天上午接見谷立言時表示，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展，也期待兩國持續深化經貿關係。圖／總統府提供

美國在台協會AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨天就任，賴清德總統今天上午接見谷立言時表示，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展，也期待兩國持續深化經貿關係。谷立言則強調，台美對台海和平穩定有著共同且長遠的利益，美國會持續支持台灣的自我防禦能力。

賴總統致詞時表示，今年是「台灣關係法」立法45周年，對於美國政府持續落實對台承諾，包括拜登政府15度宣布對台軍售，展現對台灣安全的支持，他要再度表達感謝。

賴總統強調，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展。面對中國一再挑戰，並試圖改變台海現狀，台灣作為國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，也會跟美國及理念相近國家密切合作，為區域的繁榮發展奉獻心力。

賴總統也期待台灣和美國持續深化經貿關係，包括推進「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判，以及盡速解決台美雙重課稅問題。另外，面對全球AI浪潮，賴總統說，「我們立下目標，要將台灣打造成『人工智慧之島』」，相信台美之間在AI和創新領域方面，也能有更多的交流合作。以谷立言豐富的經驗、對台灣的大力支持，台美雙方一定能在各領域不斷深化夥伴關係。

谷立言表示，對於賴總統勝選，他一點也不驚訝。在20年前，賴總統就以立法委員身分接受「國際領袖人才參訪計畫」的提名邀請，這是美國投資全球未來領袖的一項交流計劃。當時擔任美國在台協會政治官的他告訴國務院，「這位立法委員非常有可能是台灣未來的總統」。之後，他也非常高興能夠在賴總統擔任立委、市長、行政院長及副總統的各個時期，在台北、台南及華府等地互動交流。

谷立言強調，美國會持續支持台灣的自我防禦能力。因為台美對台海和平穩定有著共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要；美國支持台灣也符合美國長久以來以「台灣關係法」、中美三個聯合公報及「六項保證」為指導的政策。

谷立言表示，台美雖然面對日益複雜的挑戰，但雙方長期夥伴關係也不斷強化。他有信心，在全球民主共同體的支持下，「我們可以持續守護台灣民主、促進雙方繁榮，並將雙邊關係提升到另一個新高度」。

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