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謝長廷批遭日扣查的台漁船 許宇甄：媚日的「助日代表」

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照

基隆籍漁船「福洋266號」5日凌晨被日本公務船登檢，船長被帶離漁船調查。駐日代表謝長廷日前表示，不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益。國民黨立委許宇甄批，謝長廷即將卸任，臨去秋波的言論令人無法接受，不僅未替我國漁民爭取權利，還說風涼話，謝長廷究竟是我國駐日代表還是「助日代表」？

許宇甄表示，基隆「福洋266號」漁船遭日本公務船登檢，船長被帶離漁船調查，提出擔保金後獲釋。該船雖超出我國海巡署執法線1.5海里，但該區域仍屬我國經濟海域，漁船過去在該處作業，都沒有發生相似狀況。

許宇甄說，該區屬於中國大陸、日本、台灣三方重疊的經濟海域，大陸與日本都已談妥在該區和平共同捕魚的方式，台灣不該放任其他兩方在該區行使公權力，卻漠視自己的存在，否則等於自我放棄經濟海域使用權，應盡速啟動漁業權益交涉，保障我國漁民海上作業權益。

許宇甄認為，駐日代表謝長廷即將卸任，臨去秋波的言論相當不恰當，謝不協助救援就算了，還在那邊講風涼話，到底是駐日代表還是「助日」代表？難道想要留在日本拿櫻花卡，所以才處處替日本說話？現在問題是漁民以前在該區作業都沒問題，如今卻處處受到日本掣肘，身為我國駐日代表，應積極替漁民交涉，守護最大權益，怎能未談先降，遇到日本就腿軟？

許宇甄指出，近期連續發生我國漁船被扣押、登檢事件，但是海巡署的處理態度卻有著天壤之別。澎湖籍漁船「大進滿88號」遭大陸海警登檢帶走後，海巡署3艘艦艇積極前往馳援，該海域也是漁民傳統作業區，雖然靠近大陸領海，但海巡署護漁就相當積極，陸委會、海基會也迅速介入協調，表現出的態度比較像官方應有作為。

許宇甄說，對比之下，海巡署、外交部、駐日代表，面對日本公務船在我方經濟海域內強行登檢並帶走我方漁民時，態度軟弱、卑躬屈膝，賴清德政府不但無法成為護漁的助力，甚至弱化守護我國經濟海域的意識，使我國漁權大退步，為未來台日漁權談判留下莫大隱患。

許宇甄最後表示，台灣的「助日代表」謝長廷過去面對日本核汙水入海問題，曾說出「微量的放射性元素反而對身體有益」這種荒誕言論，謝長廷駐日八年，只想著為「日本大哥哥」服務，不顧台灣人民的健康，沒想到在卸任前，未能積極護漁，守護我方海域主權，反而捅了台灣漁民一刀，台灣有這樣「助日代表」是國人的悲哀，呼籲未來的駐日大使能好好保障國人權益，守護我國主權，不要繼續當媚日二百五。

日本 海巡署 漁民 許宇甄 謝長廷

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