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藍綠委因登記次序起爭執 萬美玲還原教文簽到默契

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞和民進黨立委林宜瑾今天因簽到問題，和議事人員爭論不休，國民黨立委萬美玲還原立法院教育及文化委員會的簽到默契。圖／萬美玲辦公室提供
國民黨立委葛如鈞和民進黨立委林宜瑾今天因簽到問題，和議事人員爭論不休，國民黨立委萬美玲還原立法院教育及文化委員會的簽到默契。圖／萬美玲辦公室提供

國民黨立委葛如鈞和民進黨立委林宜瑾今天因立院教委會簽到問題，和議事人員爭論不休。林宜瑾表示，過往默契是依照便條紙上的簽到次序決定發言次序，但議事人員認為應依簽到表上的次序，最後在葛如鈞的禮讓下，將第三發言次序讓給林宜瑾。

立法院教育及文化委員會今天審查「核子反應器設施管制法修正案」，國民黨立委萬美玲柯志恩、林宜瑾於開始簽到的7時30分前抵教文委員會，先於便條紙上簽到，順序為萬美玲、柯志恩、林宜瑾。隨後，柯志恩、萬美玲再於7時30分回到教文委員會簽到，此時葛如鈞也抵達現場簽到。

直到8時左右，林宜瑾到場並質疑為何不是依照便條紙上的簽到次序決定發言次序，議事人員認為應該依照7時30分的次序，林宜瑾主張她比葛如鈞早到，應該要簽在第三位；葛如鈞則說，尊重議事人員、也尊重友黨委員，最後禮讓給林宜瑾。

萬美玲表示，教育及文化委員會的委員都很認真，大家都很早到，以她自己今天6時30分就抵達委員會，簽第一位，但教文委員會是7時30分才正式開始簽到、簽發言順序。

萬美玲指出，這一屆開始，教文委員們有個默契，在7時30分以前到的話，依照先後順序簽在一張便條紙上，然後可以去準備質詢或處理事務，但7時30時，委員本人必須回到現場，才能將便條紙上的簽到順序移至委員會粉紅色的正式發言順序單上。

萬美玲強調，她雖然6時30分就簽在便條紙上第一位，7時30分她也要在現場，才能在正式簽到發言上登記第一。

萬美玲提到，今天上午林宜瑾雖然很早抵達簽在便條紙上第三位，但7時30分卻未回到現場，以至於當時在現場的葛如鈞依照默契簽到第三位，葛如鈞並沒有錯。萬美玲說，教文委員會其實是很平和的，委員們都可以好好溝通，後來經過溝通，葛如鈞也禮讓給林宜瑾，平和落幕。

國民黨 林宜瑾 柯志恩 民進黨 萬美玲

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