李遠哲也挺新核能 綠委：不認為賴清德非核家園有動搖

前中研院長李遠哲昨透露，他已接受賴總統邀請擔任國家氣候變遷委員會顧問，並力挺碩董座童子賢，籲民進黨延後非核家園，未來兩大巨頭如何牽動賴政府核能政策受到關注。民進黨立委對此表示，不認為賴總統對非核家園目標有任何動搖，台灣社會就是大鳴大放，民間意見都尊重。

賴清德已宣布，國家氣候變遷對策委員會由他親自擔任召集人，並由童子賢、行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智擔任副召集人。

鄭麗君日前提及綠能發電量已超越核能，但童子賢稱，綠電不是用來取代核能，仇核是弄錯方向，兩人對於核能政策觀點落差極大，在李遠哲加入擔任顧問後，如何牽動賴政府核能政策受到關注。

民進黨立委林宜瑾指出，她不認為賴清德總統對非核家園目標有任何動搖，也會尊重民間意見，台灣社會就是大鳴大放，但不認為這是府方意見。如同今天教育及文化委員會也是充分討論國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，有討論才有民主。

她也重申核能發展的三大要件，第一核能安全，第二核廢處理，第三社會共識，在這三大要件沒有完備前，就沒有修法正當性，今天會針對這些做出詢答，畢竟發電廠一旦發生事故，災難沒人能夠承擔，這是為何要特別顧慮核安的主因。

民進黨立委范雲指出，李遠哲、童子賢都是對台灣貢獻付出良多的人，相關核能意見民進黨非常尊重，核能是專業，也是民主政治要去思考的。

她以今天排審的核管法為例，應該讓社會了解民主政治遇到核能難題，要把風險成本算進去，目前低階核廢料還沒有移出蘭嶼，沒有縣府願意接球，問題沒有解決前並不適合延役，因此她反對修法，也建議不要進入法條討論，擇日再審才是負責任的方法。