快訊

三重男殺害妻兒釀3屍命案 岳母稱媳婦害喜辭職…否認有經濟壓力

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

強勢美元看不見盡頭 全球債務違約風險恐一觸即發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李遠哲也挺新核能 綠委：不認為賴清德非核家園有動搖

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

前中研院長李遠哲昨透露，他已接受賴總統邀請擔任國家氣候變遷委員會顧問，並力挺碩董座童子賢，籲民進黨延後非核家園，未來兩大巨頭如何牽動賴政府核能政策受到關注。民進黨立委對此表示，不認為賴總統對非核家園目標有任何動搖，台灣社會就是大鳴大放，民間意見都尊重。

賴清德已宣布，國家氣候變遷對策委員會由他親自擔任召集人，並由童子賢、行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智擔任副召集人。

鄭麗君日前提及綠能發電量已超越核能，但童子賢稱，綠電不是用來取代核能，仇核是弄錯方向，兩人對於核能政策觀點落差極大，在李遠哲加入擔任顧問後，如何牽動賴政府核能政策受到關注。

民進黨立委林宜瑾指出，她不認為賴清德總統對非核家園目標有任何動搖，也會尊重民間意見，台灣社會就是大鳴大放，但不認為這是府方意見。如同今天教育及文化委員會也是充分討論國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，有討論才有民主。

她也重申核能發展的三大要件，第一核能安全，第二核廢處理，第三社會共識，在這三大要件沒有完備前，就沒有修法正當性，今天會針對這些做出詢答，畢竟發電廠一旦發生事故，災難沒人能夠承擔，這是為何要特別顧慮核安的主因。

民進黨立委范雲指出，李遠哲、童子賢都是對台灣貢獻付出良多的人，相關核能意見民進黨非常尊重，核能是專業，也是民主政治要去思考的。

她以今天排審的核管法為例，應該讓社會了解民主政治遇到核能難題，要把風險成本算進去，目前低階核廢料還沒有移出蘭嶼，沒有縣府願意接球，問題沒有解決前並不適合延役，因此她反對修法，也建議不要進入法條討論，擇日再審才是負責任的方法。

李遠哲 林宜瑾 核能 民進黨 賴清德 非核家園

延伸閱讀

擁核李遠哲也入府委員會 王鴻薇：賴清德在打方向燈

李遠哲挺童子賢喊要新核能…呼籲民進黨延後非核家園

李遠哲談核能 童子賢講「真心話」 而賴清德「有壓力」

李遠哲將任氣候委員會顧問 認同能源轉型用核電

相關新聞

高嘉瑜臉書發照親吻基隆引聯想 網友喊「市長好」

基隆市長謝國樑罷免案正在進行，民進黨前立委高嘉瑜日前鬆口，自己身為基隆的在地心聲，自己隨時做好上場的準備。 高嘉瑜今天在...

黃仁勳去過的喜相逢涉逃稅 私廚從來不是「招待朋友」這麼簡單

台北東湖喜相逢麵館號稱「全台最難訂私廚」，日前遭人向媒體爆料涉嫌逃漏稅，也遭台北市衛生局稽查出衛生管理缺失。麵館老闆娘對外稱已停業，「僅偶爾招待朋友」。但古今以「私廚」型態在餐飲江湖走跳，初衷從來都不是「招待朋友」這麼簡單。...

不只俞大㵢 多外館遭爆採購、霸凌、公帑使用亂象

我國駐WTO代表羅昌發夫婦被控苛刻下屬、公器私用。羅的另一半也被爆出加入「採購小組」LINE群組，美其名是要處理「駐團採...

李遠哲也挺新核能 綠委：不認為賴清德非核家園有動搖

前中研院長李遠哲昨透露，他已接受賴總統邀請擔任國家氣候變遷委員會顧問，並力挺碩董座童子賢，籲民進黨延後非核家園，未來兩大...

擁核李遠哲也入府委員會 王鴻薇：賴清德在打方向燈

今日立法院教文委員會排審核能延役法案，中研院前院長李遠哲昨日接受媒體專訪，明確支持和碩董事長童子賢的擁核立場，且也受賴清...

綠營未杯葛核電延役法案 柯志恩順利主持會議

立法院教育及文化委員會今天排審國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，劍指民進黨的非核家園主張。不過，民進黨並未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。