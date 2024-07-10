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擁核李遠哲也入府委員會 王鴻薇：賴清德在打方向燈
今日立法院教文委員會排審核能延役法案，中研院前院長李遠哲昨日接受媒體專訪，明確支持和碩董事長童子賢的擁核立場，且也受賴清德總統之邀，擔任總統府「國家氣候變遷對策委員會」顧問。國民黨立委王鴻薇今日表示，賴清德透過童子賢、李遠哲對外發言帶風向，在打方向燈。
總統府國家氣候變遷對策委員會預計7月底召開，李遠哲正式表態，支持童子賢的擁核立場，因核災與全人類滅絕的威脅是絕對不能相比。他接受賴清德邀請，擔任委員會顧問，以科學家身分提出專業意見，深盼賴清德做出正確決策。他也批前總統蔡英文的淨零碳排政策錯誤，曾入府與蔡英文討論，蔡英文卻回應2024後與她無關，令他非常失望。
王鴻薇說，童子賢、李遠哲都是反對非核家園繼續實施，賴清德把這兩人納進總統府裡的氣候變遷委員會，確實是賴清德對外試水溫、帶風向的作法，透過童子賢、李遠哲對外發言帶風向。
王鴻薇認為，賴清德此舉某種程度是要告訴民進黨內基本教義派，或仍在擁護非核家園的綠營人士，賴清德在打方向燈。會不會轉彎？不一定。可是確實在釋出訊號。
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