高嘉瑜臉書發照親吻基隆引聯想 網友喊「市長好」

基隆市長謝國樑罷免案正在進行，民進黨前立委高嘉瑜日前鬆口，自己身為基隆的在地心聲，自己隨時做好上場的準備。高嘉瑜今天在臉書發早安文，並搭配以基隆港為背景的照片，嘴形甚至呈現親吻狀，引發聯想，有網友留言喊「基隆市長好」。

高嘉瑜今天在臉書發文，早安，開著新冷氣，設定25度一覺到天亮，不會太冷不會太熱沒有定時，一切都剛剛好，她想這就是智慧變頻。高嘉瑜還附上一張以基隆港為背景的照片，引發不少網友歪樓留言。

高嘉瑜基隆港背景的發文，吸引不少人留言，有網友喊「基隆市長好」，有人則說，未來的基隆市長都不開冷氣；也有不少人推薦象鼻岩等景點，希望高嘉瑜未來能當基隆市長，成為城市行銷的代言人；另外，則有人推薦高嘉瑜接任海基會董事長。不過，留言中並未出現綠營政治人物。

針對謝國樑罷免案，高嘉瑜日前在政論節目被問及是否有參選基隆市長的可能信跟想法，高嘉瑜表示，自己作為一個政治工作者，本來一直都是隨時在牛棚暖身練球，也隨時做好上場的準備。