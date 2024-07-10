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綠營未杯葛核電延役法案 柯志恩順利主持會議

聯合報／ 記者王千豪林銘翰黃婉婷／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天排審國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，國民黨召委柯志恩9時左右上台主持會議。記者王千豪／攝影
立法院教育及文化委員會今天排審國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，國民黨召委柯志恩9時左右上台主持會議。記者王千豪／攝影

立法院教育及文化委員會今天排審國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，劍指民進黨的非核家園主張。不過，民進黨並未杯葛議事進行，國民黨召委柯志恩順利主持會議，民眾黨團也表態支持；至於今天是否將修正案送出委員會，柯志恩僅說，看討論狀況。

民進黨教文委員會召委林宜瑾批評，國民黨拿核安當政治鬥爭工具，不但修法手段拙劣，意圖規避專業審查機制，且對台灣核能發展基礎知識毫無概念，她堅決反對藍委干涉專業且昧於現實，只為政治鬥爭而混淆視聽的法案，呼籲國人能理解核能發電的複雜性，並在台灣地理環境和對岸武力威脅下審慎思考，發展核電是否是明智之舉。

教文委員會今天排審國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、蘇清泉、羅智強、翁曉玲等5版本核管法修正案，由於內政委員會日前排審「公職人員選舉罷免法修正案」時，遭民進黨暴力杯葛，導致議事空轉，也讓今天核管法修正案的審查增添不確定性。不過，民進黨並未杯葛議事，柯志恩9時左右順利上台主持會議。

至於今天是否將核管法修正案送出委員會，柯志恩在踏入委員會前僅表示，看討論狀況。

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城表示，考量國家發展及人民生活所需，民眾黨團支持核三延役，並且也將提案鬆綁核電機組換照規範。

吳春城說明，民眾黨團的修正內容為「在執照有效期間屆滿前一個月至六個月向主管機關提出申請，經確認安全無虞得換發執照，每次換照有效期間以十年為限。經營者在運轉執照有效期間屆滿後，應經主管機關確認核子反應器設施安全無虞，始得再申請運轉執照。」

吳春城說，民眾黨想要呼籲執政的民進黨，在野黨如此苦心積慮，為了國家人民著想，想方設法幫執政黨解套，希望民進黨能夠本於理性、務實與科學的精神，正視台灣的能源問題，盡快凝聚內部共識，放下「2025非核家園」不切實際的口號，朝野攜手合作踏出歷史性的一步。

民進黨團過去多次重申，民進黨對核能重啟或核電延役有三大前提，首先，沒有安全就沒有核能，第二，核廢料如何妥當處置，第三則是社會共識，要件備妥後才能進一步討論延役。同時質疑，國民黨修法提案是拿掉除役前的「法定安全準備期」，恐犧牲國家安全，值得商榷，民進黨團將反對。

國民黨 民眾黨 民進黨

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