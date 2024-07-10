點評藍核管法修正版本 林宜瑾：干涉專業且昧於現實

立法院教育及文化委員會今天排審國民黨立委所提「核子反應器設施管制法」修正案，鬆綁核電機組換照規範，讓核二、核三廠在安全無虞下延役。民進黨立委林宜瑾盤點5份提案，批評國民黨拿核安當政治鬥爭工具，修法手段拙劣，且對台灣核能發展基礎知識毫無概念。

根據「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條，林宜瑾說明，若核電廠欲延役，應於執照有效期間屆滿前5至15年，提出執照換照申請，然而，由於核一、核二、核三各機組均已超過換照申請期限，因此藍委們便意圖透過修法規避這項審查規範。

針對藍委提案內容，林宜瑾認為大致可分兩類，羅智強、蘇清泉、邱鎮軍以及王鴻薇屬同類，也就是鑿開換發執照申請期限的破口，要求主管機關不得因超過時限而拒絕換發申請。

而翁曉玲提案版本自成一類，林宜瑾批評，這直接跳過換照申請，要求核電廠一直營運到安全出現問題為止，且不只要讓營運中核電廠延役，翁的提案版本還涉及核電「重啟」，欲使已經進入除役程序的核電廠再運轉。

林宜瑾指出，無論藍委提案屬於哪類，但就連他們所熱愛的核電在台發展史都沒考證清楚的政治操作。她舉例，馬英九執政第二年就提出核一廠延役申請，但是歷時7年，直到卸任，台電公司都仍有7項議題尚未提出相關評估或改善結果答覆說明。最終撤回申請。

林宜瑾據此表示，歷史事實揭示，第一，在最長達15年的延役申請期限內，揹著「擁核神主牌」的國民黨早該在執政時，就提出針對核一到核三的延役申請；第二，從國民黨執政期間的核一廠延役申請結果可知，使用核電、要求核電廠延役是極度缺乏效率的事情，根本緩不濟急。

第三，核電廠延役機制一直都存在，但無論是馬英九執政的8年，又或者蔡英文執政的8年，經專業評估結果就是沒有延役需要與延役可能。

林宜瑾審查前發布聲明，針對藍委所提干涉專業且昧於現實，只為政治鬥爭而混淆視聽的法案，她在委員會絕對會站穩腳步反對到底，也呼籲國人共同認知核能發電從運轉，到核廢料處理的複雜性，並審慎思索在台灣地狹人稠的地理環境，以及中國大陸持續不斷的武力威脅下，發展核電是否真如有心人所說如此可取？