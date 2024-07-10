快訊

騎電動自行車不算有運動？國外研究推翻過往認知

唯一民調海放川普的人！「她」55％好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

台股開盤下跌155點 台積電跌20元開1,020元

「山東艦」穿越巴士海峽？ 顧立雄：在更南邊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共山東艦。圖／央視畫面
中共山東艦。圖／央視畫面

2024年「環太平洋軍演」（RIMPAC）正在美國夏威夷群島周邊海域進行，同時國軍漢光演習也將在本月下旬登場，不過傳出中共海軍航艦「山東艦」在昨(9)日穿越巴士海峽進入西太平洋，引發關注；顧立雄在立法院表示，山東艦並非穿越巴士海峽，而是通過更南邊的巴林塘海峽往西太平洋航行，相關的航訊，我方透過各式情監偵手段，都有充分掌握。

根據日本共同社報導，「山東號」率領055型飛彈驅逐艦「延安艦」、052D型驅逐艦「桂林艦」、054A型護衛艦「運城艦」共4艘船艦，昨日在宮古島東南約520公里處海域現蹤，期間多次起降艦載戰鬥機及直升機。日本海上自衛隊第5護衛隊派遣護衛艦「曙號」警戒監視，並收集情報；航空自衛隊戰機也緊急升空應對。

另一方面，軍方計畫將彈藥物資貯存在民間公廟引發抗議，顧立雄重申，我方是守勢作戰，一但開戰以台灣的幅員沒有前後方之分，因此不管彈藥、糧秣的分散儲存非常重要。他強調，所有的存放都會遵守相關規範。

山東艦 日本 漢光演習 自衛隊 顧立雄

延伸閱讀

顧立雄立院報告DIU 聚焦無人機、AI目標辨識技術

國防部公布顧立雄前往淡水河口 視察縱火油桶戰備

傳李逸洋接駐日代表 賴士葆：明顯是賴清德欽點

三軍儀隊移至自由廣場操演 顧立雄：已協調得差不多

相關新聞

賴清德首穿軍服勉國軍 言必稱「中國」

國軍「精神戰力周」昨起至七月十一日為期三日。賴清德總統昨以影片方式現身莒光園地，他穿著軍裝，是上任以來首次以三軍統帥身分...

萬安演習 將發布「飛彈火箭攻擊」國家級警報簡訊

國軍漢光四十號演習將從七月廿二日起至廿六日連續進行五天四夜操演。今年國防部首度將火箭納入「空中威脅告警」的國家級警報簡訊...

「山東艦」穿越巴士海峽？ 顧立雄：在更南邊

2024年「環太平洋軍演」（RIMPAC）正在美國夏威夷群島周邊海域進行，同時國軍漢光演習也將在本月下旬登場，不過傳出中...

顧立雄立院報告DIU 聚焦無人機、AI目標辨識技術

國防部長顧立雄今天前往立法院外交及國防委員會報告「國防創新單位(Defense Innovation Unit, DIU...

共機夜航「聯合戰備警巡」 2小時偵獲26架次

國防部今（9日）晚表示，從晚間7時20分起到9時30止，已陸續偵獲中共蘇愷30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計26架次...

國防部公布顧立雄前往淡水河口 視察縱火油桶戰備

國防部長顧立雄昨天前往陸軍關渡指揮部視導戰備，為正在執行裝備檢整等任務的官兵加油打氣。國防部發布影像顯示，顧立雄特别了解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。