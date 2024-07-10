「山東艦」穿越巴士海峽？ 顧立雄：在更南邊

2024年「環太平洋軍演」（RIMPAC）正在美國夏威夷群島周邊海域進行，同時國軍漢光演習也將在本月下旬登場，不過傳出中共海軍航艦「山東艦」在昨(9)日穿越巴士海峽進入西太平洋，引發關注；顧立雄在立法院表示，山東艦並非穿越巴士海峽，而是通過更南邊的巴林塘海峽往西太平洋航行，相關的航訊，我方透過各式情監偵手段，都有充分掌握。

根據日本共同社報導，「山東號」率領055型飛彈驅逐艦「延安艦」、052D型驅逐艦「桂林艦」、054A型護衛艦「運城艦」共4艘船艦，昨日在宮古島東南約520公里處海域現蹤，期間多次起降艦載戰鬥機及直升機。日本海上自衛隊第5護衛隊派遣護衛艦「曙號」警戒監視，並收集情報；航空自衛隊戰機也緊急升空應對。

另一方面，軍方計畫將彈藥物資貯存在民間公廟引發抗議，顧立雄重申，我方是守勢作戰，一但開戰以台灣的幅員沒有前後方之分，因此不管彈藥、糧秣的分散儲存非常重要。他強調，所有的存放都會遵守相關規範。