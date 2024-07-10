【專家之眼】無關？天然台青年與七七事變

過去談七七事變，大約從盧溝橋講起，說它開始了中國長達八年的全面對日戰爭，過程備極艱辛，結尾不忘提醒聽眾，中華民國的慘勝，唯有記取教訓、自立自強，才不會重蹈覆轍云云。

但現在去中化嚴重，多數台灣年輕人聽到這開頭，大概覺得陌生與無興趣，即便少數有反應，恐怕也是站在疏離中國的一邊？過去敘事方式對現時沒有警世意義。本文則想從七七事變談起兩岸面對或即將面對的認同衝突問題。

最近對七七事變該如何面對的討論，背後隱含的是兩種民族認同的衝突。且看藍營立委批評賴政府無作為，提及先輩們用鮮血保衛中華民國、終贏得勝利，這是值得紀念、驕傲又悲傷的一天；而媒體藉網民之口談台灣史：當時台灣屬於日本。弦外之音是，當時保衛的中華民國，不是台灣先祖認同的國家，更不用提現在是否是天然台認同的國家了。

否定台人對中華民國的認同，是獨派史觀產物。但當時台灣雖是日本殖民地，卻不代表台人會理所當然的認同殖民母國。以多數人民歡迎光復後抵台的國府反應，乃至於隨即辦理的各項選舉投票結果來看，或許日殖時期部分地主趨炎附勢，但對被壓迫多數人來說，是心向中華民國的；而與中華民國劃清界線的舉動，還讓人注意到當時某些在地協力者的無責任：既然身為曾經壓迫同盟國的戰敗國協力者，怎麼戰後多數沒被追究戰爭罪呢？

爭論歷史事實相對簡單，複雜的是民族建構本來就充斥神話，建構者或許根本沒想認真討論，反正編故事有人信就好。但該指出的是，如果編故事目的是為了團結多數人、激起人民為國犧牲的決心，借中華民國的殼上市卻反中華民國，註定無法獲得中華民國派的認同。這樣的民族建構，恐怕是缺了很大一塊拼圖。而就目前拼起來的圖來看，又是否有達到建構目的呢？

民族主義有多種樣態，台人最熟的一種，應該是公民民族主義。該論源於自由主義傳統，提倡包容、平等、個人權利等價值。認為民族認同應該來自於成員的自我決定，相較於其他民族主義愛包裝的神話、英雄與集體，公民的具體認同對象應該是憲法，或者用現在台灣比較流行的說法：憲政體制。

這種民族主義在價值觀上，或能得到熟悉自由主義語言者的歡迎，但遺憾的是，現在綠營政府實踐憲法的誠意，恐怕帶頭打消人民效忠憲法的熱情；而四權歸於總統一身的「憲政體制」，以至於被精選出來的年輕政治榜樣參軍態度，恐怕也不能鼓舞人民為它上戰場。而更嚴重的問題是，天然台世代對其他類型的民族主義及力量，恐怕也缺乏足夠認識。

世界各國民族建立，比較接近公民民族認同者，大約非美國莫屬。美國國民對國家的認同很強，主要是國家光榮感在起作用。但多數國家可不像美國這麼得天獨厚。具有現代意義的民族主義概念緣於歐洲，這類民族主義通常與戰爭連結起來，因把民族與國家合一，可以方便動員，具有強烈的暴力傾向。18世紀拿破崙崛起，就是透過此對人民的有效動員，把侵略者趕出法國，進而征戰各地，打破封建君王統治格局，逐步在歐洲誕生民族國家概念。隨後又散播到各洲殖民地，乃至於一戰後，民族自決的風潮席捲全世界。

中國過去是一盤散沙。雖然號稱五千年歷史，但直到清末，還是沒有現代意義的民族主義出現。七七事變展開的中日戰爭，遭外族欺凌、戰火蹂躪，我與他者的界線現實可見，是透過血淚交織的親身經驗，讓地無分東西南北的中國人，終於願意團結起來。

這個團結得來不易。當時的中國，還是停留在中世紀的農業國家，面對已進入工業化國家的侵略，一定是不擇手段，動員國民犧牲抵抗，才能戰勝世界列強。過程中，侵略者採取了各種現代化的殺戮壓迫手段，而中國又付出多少生命財產代價，外界只要有心，都能找到確實可考的例子。那些犧牲，雖然對現代人來說，已是冰冷的統計數字，或者是遙遠而陌生的歷史記憶，但它卻實實在在激動了整個世代的中國人心。影響所及，就是兩岸即使在1949年分治分立，但曾親歷過去的精英群眾，仍不忘追求國家的統一富強。

大家比較知道台灣的部分。以經濟發展為例，有學者提出形成經濟奇蹟的意志與動力，源自中國百多年來面對西方挑戰及日本侵略、為了救亡圖存而形構成的現代中華民族主義，即所謂「中國儒官」說法。

而在海峽對岸，中國民族主義仍繼續聯繫戰爭發展。除了韓、越戰等洗禮外，共產體制雖然經濟匱乏，但還是在困局中，透過援外打開國際空間，藉由自力更生建立起完整的工業體系、成為具有核投射力的軍事強權。

近年來，這些成就逐漸帶入了似於國家光榮感的民族認同。遠的不說，從1979年經改迄今，中國大陸的經濟發展、科技水平，甚至國防武力超俄趕美的變化，如果有機會去大陸走走，當能親身感受。

然而，問題就在於最近兩岸交流停滯不前，對大陸人心的理解，只能接收相當片面的資訊，如此一來，就不能將心比心，感受人民對政府的看法，也無法瞭解民族主義一旦炒起來，必會升高的暴力傾向可以激烈到什麼程度。拼圖到現在的台灣民族主義，是否準備面對七七事變後，浴血產生的中國民族主義？關心台灣前途的年輕人或許該先研究一下抗戰史，秤秤現代中國承載的追求民族復興分量吧！