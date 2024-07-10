布局2026 新北藍綠白走入基層

2026新北百里侯之戰，藍、綠、白各路人馬展開布局。新北副市長劉和然近期利用假日參與國民黨地方黨部辦的國會改革說會，13日也將前進瑞芳區、14日到土城、板橋助講，增進與地方連結。綠營立委蘇巧慧陸續辦8場地方國會改革說明會，暑期也透過舉辦青年、親子座談，找回民進黨流失的青年群眾。

劉和然被視為市長侯友宜屬意的接班人選，他曾加入國民黨，出社會後與侯友宜一樣成「失聯黨員」，當年朱立倫選黨主席，他才與侯友宜重回國民黨，若想爭取提名，如何加強與地方連結成為考驗。

繼上周以黨員身分參與國民黨部在三重舉辦的國會改革說明會，劉預計13、14日前進瑞芳、土城、板橋助講，黨主席朱立倫會出席板橋場，立委吳宗憲、葉元之等人也將助陣。

地方人士解讀，助講人都是地方黨部邀請，可彌補劉和然過去與黨部缺乏連結的弱項，他在新北有地主優勢，對比另一熱門人選台北市副市長李四川，更有正當性可提前展開布局，距選舉還有2年多，局勢變化難料。

劉和然表示，在市府工作不會區分藍綠白，下班後，他有黨員身分，黨部邀請義不容辭去參加，能傾聽各界想法。

綠營熱門人選蘇巧慧就任新北市黨部主委後，在新北辦多場國會改革說明會，闡述民進黨對國會亂象的看法，日前更跨區到嘉義參與國會改革說明會，逐步擴大能量。

綠營人士分析，蘇巧慧透過舉辦青年座談、親子活動，強化與20至40歲族群對談，「想找回流失的黨員，要先傳達理念」。

另一熱門人選、黨中央秘書長林右昌也積極經營新北，他6日現身中和受鎮宮慶典，提到「代表民進黨主席賴清德送上祝福」，隔天7日在三重體育館出席新北市社會扶助協會餐敘，現場約千人，同屬正國會的市議員陳啟能喊「支持林右昌在新北市擔任市長」，引發話題。

林右昌祕書游本明說，林身為黨的秘書長，勤走基層很正常，不只新北，中南部縣市也要關照，對於各方解讀都尊重。林右昌14日也安排再到新北，出席立委李坤城主辦的「反濫權護民主」三重區宣講。

藍綠動起來，民眾黨也積極備戰，立委黃國昌辦公室說，暑期將辦適合親子同樂的活動，接觸群眾，也能聆聽地方聲音。