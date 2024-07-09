谷立言今上任就拜會林佳龍 「美對台支持強勁且跨黨派」

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）今正式就任，下午即拜會外交部長林佳龍，雙方就台美各項重要議題與優先推動工作，包括強化台美安全及經貿合作、拓展台灣的國際空間及推動台美在第三國的合作等充分交換意見。

外交部指出，這是谷立言上任後首場正式拜會。林佳龍歡迎谷立言再度派駐台灣，並就任美國在台協會台北辦事處處長，期待未來繼續與谷處長及其所帶領的團隊在各領域緊密合作。谷立言高度肯定台美關係史上最佳，很榮幸在這關鍵時刻出任處長一職，並強調美國對台支持強勁且跨黨派，將持續致力強化雙方在各領域的多元合作。

外交部表示，誠摯歡迎谷立言正式就任，並期待在台美既有的良好堅實基礎上，持續深化台美全方位夥伴關係，並與理念相近夥伴共同維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮。