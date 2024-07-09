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新任AIT處長谷立言拜會林佳龍 將強化台美多元合作

中央社／ 台北9日電

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今天就任，並拜會外交部長林佳龍。外交部今天表示，雙方就台美優先推動工作交換意見；谷立言肯定台美關係史上最佳，將強化台美多元合作。

外交部今天發布新聞稿指出，美國在台協會處長谷立言下午赴外交部拜會外交部長林佳龍，這是谷立言上任後首場正式拜會，就台美各項重要議題與優先推動工作，包括強化台美安全及經貿合作、拓展台灣的國際空間及推動台美在第三國的合作等充分交換意見。

林佳龍致詞時歡迎谷立言再度派駐台灣，並就任美國在台協會台北辦事處處長，並表示，期待未來繼續與谷立言及其所帶領的團隊在各領域緊密合作。

谷立言則指出，高度肯定台美關係史上最佳，很榮幸在這關鍵時刻出任處長一職，並強調美國對台支持強勁且跨黨派，將持續致力強化雙方在各領域的多元合作。

外交部表示，誠摯歡迎谷立言正式就任，並期待在台美既有的良好堅實基礎上，持續深化台美全方位夥伴關係，並與理念相近夥伴共同維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮。

外交部 美國在台協會 谷立言

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