俄國空襲基輔兒童醫院 我外交部捐20萬美元助採購物資
俄羅斯於基輔時間8日上午發動空襲，擊中烏克蘭首都基輔的兒童醫院。外交部今天對此表達譴責，並請駐波蘭代表處表達慰問，同時宣布捐款20萬美元，協助該院採購緊急醫療物資。
路透社報導，俄羅斯8日上午朝烏克蘭各地城市發射飛彈，其中一枚飛彈擊中基輔市奧馬迪特（Okhmatdyt）兒童醫院，至少41人死亡，170多人受傷。
外交部今天晚間發布新聞稿指出，俄羅斯空襲基輔造成奧馬迪特國家兒童醫院多處損毀，數十名無辜兒童與民眾死傷。外交部對於俄羅斯攻擊醫院、殘害兒童的暴行，予以強烈譴責。
外交部表示，2022年2月俄烏戰爭爆發後，台灣民間第一時間發揮人飢己飢、人溺己溺的人道精神，捐款總計超過新台幣9億元援助烏克蘭，其中100萬美元用以援助奧馬迪特兒童醫院，採購醫療設備，補充醫療能量。
外交部說，對於該院此次遭受攻擊，已請駐波蘭代表處向該院院長表達慰問之意，同時宣布捐助20萬美元，提供該院採購所需醫療物資，並將持續提供必要協助。
外交部也指出，台灣發揮國際人道精神，向受到波及的醫院、病童及家屬伸出援手，協助守護烏克蘭人民的基本尊嚴與人道待遇。
外交部呼籲，俄羅斯應尊重烏克蘭的主權獨立及領土完整，儘速終止侵略，恢復和平。台灣將持續善盡國際社會良善成員的責任，與理念相近國家合作，捍衛民主、自由、法治與人權的普世價值。
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