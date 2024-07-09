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施政總質詢結束 卓榮泰盼立院支持預算案、人事同意權

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢，本會期的總質詢也在今天結束。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢，本會期的總質詢也在今天結束。記者胡經周／攝影

立法院對行政院長卓榮泰施政總質詢今天落幕，卓榮泰發表感言表示，行政院會以「雙主軸」經濟發展、強化治安來開始國家重大建設，而且全國同步的掃黑及肅貪行動也已經展開，「在掃黑及肅貪上絕對不留情面，也絕對沒有上限」。

卓榮泰表示，感謝各位立委在質詢過程中，給予行政院很多寶貴的意見與指教，這都是未來行政院、立法院要共同努力的方向，創造對人民最大的福祉；至於在備詢當中，來不及答覆的部分，他也請各部會首長用書面，詳實向立委提出報告。

卓榮泰說，結束總質詢後，行政院會以兩個雙主軸來開始國家的重大建設，一個是經濟發展，另一個是強化治安。在經濟發展工作上，這個月就會召開第一次「經濟發展委員會」，會從創新經濟、均衡台灣及包容成長這3個主題，全面開始推動。至於強化治安部分，會從打詐、掃黑、肅貪、反毒強力執行。

卓榮泰說，政府在6月25日展開第一波的「靖平專案」，內容針對綠能、肅貪、掃黑做全面性的檢查與防堵；從今天開始，全國同步的掃黑、肅貪行動已經展開，反黑、掃黑跟肅貪是人民檢視政府的唯一標準，而且在掃黑跟肅貪的過程中，不容許有任何突發事情，希望能夠全面展開，也絕對不留情面、絕對沒有上限，沒有人可以僥倖得逞，也沒有任何模糊空間。

卓榮泰說，未來希望行政院與立法院繼續在國家安全、社會安定跟人民安心的工作上繼續工作，立法院下個會期對於未來國家總預算及若干重大法案，還要繼續拜託大家支持，以及還有其他人事同意權等，希望人民期待的法案與預算能在適時的時間內通過。

卓榮泰

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