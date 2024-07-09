「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會 籲認真處理核廢及核安

立法院教育及文化委員會明天將排審「核子反應器設施管制法」，鬆綁核電廠延役條件，讓已停止運轉的核一、核二廠及核三廠，都能重新申請換發執照。全國廢核行動平台及台灣公民陣線今晚在立法院前的濟南路舉辦「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，邀請民眾一起重回立法院，阻止漠視核安、核廢的粗糙修法，表達反核訴求。

晚會一開始參與民眾並不踴躍，七點過後民眾陸續抵達會場。晚會將邀請律師詹順貴、長老教會牧師林偉聯、北海岸反核行動聯盟代表江櫻梅、原住民族政策協會理事長Yapasuyongu Akuyana、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉等人到場短講，並邀請2024金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈（Panai Kusui）表演，要求立委不應在沒有討論延役風險與昂貴成本的前提下，就草率修法讓老舊核電延役。呼籲朝野立委都應認真處理核廢及核安問題，保障全民生命財產安全，也為下一代負責。 參加「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會的民眾，穿著一身綠色鳥裝，表達反對核電延役的訴求。記者侯永全／攝影 全國廢核行動平台及台灣公民陣線今晚在立法院前的濟南路舉辦「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，表達反核訴求，但晚會開始時，參與民眾並不踴躍。記者侯永全／攝影