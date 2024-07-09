台南淪弊案慶記之都 賴士葆：除非台南人從謊言中覺醒

台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，國民黨立委賴士葆今日表示，台南變成「慶記（台語子彈諧音）之都」，肇因於光電的龐大利益誘惑，民進黨在台南執政31年，沒有政黨輪替，永遠綠色執政，當司法不能發揮摘奸發伏的功效，陽光永遠照不到台南市，「慶記」就會在台南橫飛，除非台南市民從「永遠執政就是永遠沉淪」中覺醒，不再相信「清廉勤政愛鄉民」的謊言。

賴士葆說，林士傑遭11槍擊斃，重重打了賴清德總統耳光，賴清德昨天才宣示打詐、掃黑、肅貪是政府重要的工作，其本命區卻又爆發槍擊命案。2022年底，台南88槍響，當時賴清德在補選黨主席，賴清德到台南，率領台南市長黃偉哲及6名立委上演向市民鞠躬道歉的政治秀，賴清德說槍擊案讓他感到痛心。

賴士葆提到，現在賴清德不只是黨主席，還選上總統，台南的黑金每況愈下。行政院說除了已有的綠能掃黑肅貪專案，今起展開全國掃黑肅貪行動，這就像打詐政策，不斷追加預算，重新命名打詐國家隊，最後還是眼睜睜看著詐騙愈猖狂。

賴士葆指出，台南變成慶記之都，一切肇因於龐大利益的誘惑。政府推動非核政策，轉型開發再生能源，造成大片土地消失，被光電板取代，台灣地狹人稠，推動光電綠能產業引發空間衝突日益加劇。在政府獨尊綠能的政策下，到處可見土地種電，光電產業侵蝕消滅了農地、鹽田、魚塭。光電開發商與土地掮客到處尋找獵物，台南太陽能裝置容量全台第一，利益驅使黑金與政商掛勾要分食光電利益大餅。

賴士葆說，今年4月被起訴的台南光電業者力暘集團，以面積不到2公頃的非都市土地變更作光電設施，台南市前經發局長陳凱凌涉嫌與力暘共謀違法解套方案，此光電案的利潤高達91億元，這個被爆出的個案僅是天文數字光電利益的冰山一角，利令智昏，導致官員沉淪，黑道覬覦。更遑論學者不斷的警示，農、林、水域因為光電而消失的嚴重問題，呼籲政府要正視對台灣未來農林漁產業和環境及土地的傷害，然而言者諄諄、聽者藐藐。

賴士葆總結，民進黨在台南執政31年，推出任何人都可以輾壓式的勝選，沒有政黨輪替，永遠綠色執政，就是包庇既得利益者，盤根錯節的盤踞在台南市。例如台南正副議長賄選案，買票賄選、槍聲四起，檢調蒐集在手上鐵證如山的賄選監聽譯文，法官都可以認定為玩笑之詞，判無罪。當司法不能發揮摘奸發伏的功效，陽光永遠照不到台南市，慶記就會在台南橫飛，除非台南市民從「永遠執政就是永遠沉淪」中覺醒，不再相信「清廉勤政愛鄉民」的謊言。