快訊

大力推門、破壞窗戶...這些綠委被拍到強行進會議室 藍營怒轟「民主倒退」

新竹升學太激烈「5A都上不了第一志願」 家長炸鍋：寧願轉學籍到雙北

聲押鄭文燦再敗 林思銘憂縱放：增加檢方偵辦困難

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦疑涉貪，今日桃園地檢再度聲押失敗，國民黨立委林思銘（圖）認為院方有縱放之嫌。記者屈彥辰／攝影
針對桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦疑涉貪，今日桃園地檢再度聲押失敗，國民黨立委林思銘（圖）認為院方有縱放之嫌。記者屈彥辰／攝影

桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦被爆牽涉林口工五擴大用地弊案收賄，6日獲500萬元交保，檢方抗告，桃園地院今上午重開羈押庭，法官裁定具保1200萬元。國民黨立委林思銘說，此案已被揭露且經攻防，被告可充分準備串證或湮滅證據，他認為有縱放之嫌。

今日桃園地檢聲押鄭文燦再度失敗，法官裁定具保1200萬元，限制住居、出境、出海。鄭文燦遭裁定交保後，下午2時40分湊到700萬元，由一名司機拎著黑色提袋，送來法院給鄭文燦的委任律師，並將700萬元給付具保。

林思銘說，他站在務實面來看的話，院方可能對此案早有定見，就是要給鄭文燦交保。盼司法毋枉毋縱，鄭文燦涉及的相關弊案牽涉非常廣、非常深，必須做更多深入調查，輕而易舉讓鄭交保，鄭也很快籌到交保金，看得出鄭在外面的朋友真的很多。

林思銘指出，此案會因為鄭交保，未來會增加檢察官偵辦的困難度，相關事實在法庭上已揭露且攻防過，相信未來如果檢察官要收集證據，或是做相關約詢，因為此案已被充分揭露，相關串證或隱匿湮滅證據，都可讓被告在外做充分準備。院方交保的處分，他個人認為有縱放之嫌，增加檢察官未來偵辦困難。

桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦（中）疑涉貪，今日桃園地檢再度聲押失敗。記者季相儒／攝影
桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦（中）疑涉貪，今日桃園地檢再度聲押失敗。記者季相儒／攝影

弊案 貪汙 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦1200萬交保 黃國昌批法院輕率

民進黨北市黨部主委就職 鄭文燦、卓榮泰「不克出席」

鄭文燦二度交保 黃國昌稱差點昏倒：怎找回司法信任

檢方聲押鄭文燦又敗 王鴻薇：賴系檢和英系院大鬥法

相關新聞

鄭文燦加碼700萬又交保！檢當庭抗告「院方裁定認事用法不當｣ 黑臉離院

海峽交流基金會前董事長鄭文燦遭爆在桃園市長任內，涉林口工五擴大用地弊案收賄，桃檢聲押，桃園地院卻以500萬元交保，經檢方...

【重磅快評】鄭文燦40分鐘籌錢具保 枉費法官給檢方留顏面

海基會前董事長鄭文燦爆在桃園市長任內，涉及林口工五擴大用地弊案收賄，桃檢聲押卻遭桃院以500萬元交保，檢方抗告成功，桃院...

聲押鄭文燦再敗 林思銘憂縱放：增加檢方偵辦困難

桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦被爆牽涉林口工五擴大用地弊案收賄，6日獲500萬元交保，檢方抗告，桃園地院今上午重開羈...

鄭文燦1200萬交保 黃國昌批法院輕率

針對前桃園市長鄭文燦涉貪，9日以1200萬元二次交保，國民黨立委王鴻薇認為，這是賴系（檢方）與英系（法院）鬥爭的白熱化。民眾黨立委黃國昌則質疑，收賄金流都已經被掌握，送錢的人也已羈押禁見，法院卻考量被告（鄭文燦）之政商地位，以1200萬將其交保，非常不符合常理。

鄭文燦涉貪二度交保 子弟兵發聲「變得更團結」

桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪案爆發，原裁定500萬元交保，桃園地檢署提抗告，今重開羈押庭，裁定1200萬元交保...

民進黨北市黨部主委就職 鄭文燦、卓榮泰「不克出席」

民進黨台北市黨部今舉辦第20屆主委、評召、執委與評委就職典禮，6月底就曾提到會邀海基會前董事長鄭文燦出席，但鄭文燦日前捲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。