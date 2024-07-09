聲押鄭文燦再敗 林思銘憂縱放：增加檢方偵辦困難

桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦被爆牽涉林口工五擴大用地弊案收賄，6日獲500萬元交保，檢方抗告，桃園地院今上午重開羈押庭，法官裁定具保1200萬元。國民黨立委林思銘說，此案已被揭露且經攻防，被告可充分準備串證或湮滅證據，他認為有縱放之嫌。

今日桃園地檢聲押鄭文燦再度失敗，法官裁定具保1200萬元，限制住居、出境、出海。鄭文燦遭裁定交保後，下午2時40分湊到700萬元，由一名司機拎著黑色提袋，送來法院給鄭文燦的委任律師，並將700萬元給付具保。

林思銘說，他站在務實面來看的話，院方可能對此案早有定見，就是要給鄭文燦交保。盼司法毋枉毋縱，鄭文燦涉及的相關弊案牽涉非常廣、非常深，必須做更多深入調查，輕而易舉讓鄭交保，鄭也很快籌到交保金，看得出鄭在外面的朋友真的很多。