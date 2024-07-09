聲押鄭文燦再敗 林思銘憂縱放：增加檢方偵辦困難
桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦被爆牽涉林口工五擴大用地弊案收賄，6日獲500萬元交保，檢方抗告，桃園地院今上午重開羈押庭，法官裁定具保1200萬元。國民黨立委林思銘說，此案已被揭露且經攻防，被告可充分準備串證或湮滅證據，他認為有縱放之嫌。
今日桃園地檢聲押鄭文燦再度失敗，法官裁定具保1200萬元，限制住居、出境、出海。鄭文燦遭裁定交保後，下午2時40分湊到700萬元，由一名司機拎著黑色提袋，送來法院給鄭文燦的委任律師，並將700萬元給付具保。
林思銘說，他站在務實面來看的話，院方可能對此案早有定見，就是要給鄭文燦交保。盼司法毋枉毋縱，鄭文燦涉及的相關弊案牽涉非常廣、非常深，必須做更多深入調查，輕而易舉讓鄭交保，鄭也很快籌到交保金，看得出鄭在外面的朋友真的很多。
林思銘指出，此案會因為鄭交保，未來會增加檢察官偵辦的困難度，相關事實在法庭上已揭露且攻防過，相信未來如果檢察官要收集證據，或是做相關約詢，因為此案已被充分揭露，相關串證或隱匿湮滅證據，都可讓被告在外做充分準備。院方交保的處分，他個人認為有縱放之嫌，增加檢察官未來偵辦困難。
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