黃捷撬門卻扯韓國瑜過往更誇張 藍委群轟：不要牽拖
昨日凌晨，民進黨立委黃捷攜一名男子，撬開立法院內政委員會門鎖強行進入，立法院長韓國瑜揚言徹查，黃捷卻稱韓國瑜過去行徑更誇張等。國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今說，做賊喊抓賊，不管誰當立法院長，院長都應維持國會尊嚴，若任何人可以任意闖入會議室，立院秩序還要維持嗎？每位立委都要遵守議事規定。
對於黃捷言論，國民黨立委陳玉珍說，一碼歸一碼，自己犯錯不能拿別人過去行為來掩飾自己的罪行，做錯就是做錯，應該跟國人道歉。
國民黨團副書記長徐巧芯說，按照黃捷說法，小偷也是認真工作。小偷工作的時間可能都是凌晨3、4時左右，闖空門的人也都是很認真工作。如果黃捷可以把什麼事情都扯給韓國瑜的話，以後小偷是不是也可以說黃捷都在3、4時闖空門，破壞公物甚至可能有偷竊行為，這叫做認真上班？自己做錯事情就承認，不要去扯別人，不然人家以後也會拿黃捷的事情來扯，扯來扯去有意義嗎？
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