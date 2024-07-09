黃捷撬門卻扯韓國瑜過往更誇張 藍委群轟：不要牽拖

昨日凌晨，民進黨立委黃捷攜一名男子，撬開立法院內政委員會門鎖強行進入，立法院長韓國瑜揚言徹查，黃捷卻稱韓國瑜過去行徑更誇張等。國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今說，做賊喊抓賊，不管誰當立法院長，院長都應維持國會尊嚴，若任何人可以任意闖入會議室，立院秩序還要維持嗎？每位立委都要遵守議事規定。

對於黃捷言論，國民黨立委陳玉珍說，一碼歸一碼，自己犯錯不能拿別人過去行為來掩飾自己的罪行，做錯就是做錯，應該跟國人道歉。