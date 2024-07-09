總質詢結束致詞 卓榮泰：掃黑肅貪「沒有上限」

立法院施政總質詢今天落幕，行政院長卓榮泰說，總質詢結束後，行政院會以經濟發展、強化治安雙主軸開始國家的重大建設，而且在掃黑及肅貪上絕對不留情面，也絕對沒有上限。

立法院會期每年2次自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立法院長韓國瑜於5月間主持黨團協商，研商卓榮泰施政方針報告及立法院配合延會相關事宜時達成共識，本會期延會至7月16日。

立法院本會期施政總質詢今天下午結束，散會前卓榮泰致詞表示，感謝各立委在質詢過程中，對行政院提出很多寶貴的意見與指教，這都是未來行政院、立法院要共同努力的方向，創造對人民最大的福祉，而在備詢中，若干不及答覆的部分，他也請各部會首長用書面，詳實向立委提出報告。

卓榮泰說，未來還有更多的工作要共同努力，結束總質詢後，行政院會以雙主軸來開始國家的重大建設，一個是經濟發展，另一個是強化治安。

卓榮泰表示，在經濟發展工作上，這個月就會召開第一次的經濟發展委員會，會從創新經濟、均衡台灣及包容成長這3個主題，全面開始推動。

至於強化治安部分，卓榮泰指出，會從打詐、掃黑、肅貪、反毒強力執行。

卓榮泰說，關於打詐部分，在過去一段時間已看相當多相關部會執行的效果，希望所有的守護神能一併發揮更強大的力量，使打詐工作讓人民感到心安，至於掃黑、肅貪、反毒過程中，已在6月25日展開第一波的靖平專案，內容針對綠能、肅貪、掃黑做全面性的檢查與防堵。

卓榮泰指出，從今天開始，全國同步的掃黑及肅貪行動也已經展開，而反黑、掃黑跟肅貪是人民檢視政府的唯一標準，而且在掃黑跟肅貪的過程中，不容許有任何突發事情，希望能夠全面展開，也絕對不留情面、絕對沒有上限，沒有人可以僥倖得逞，也沒有任何模糊空間。

卓榮泰說，未來希望行政院與立法院繼續在國家安全、社會安定跟人民安心的工作上繼續工作，立法院下個會期對於未來國家總預算及若干重大法案，還要繼續拜託大家支持，以及還有其他人事同意權等，希望人民期待的法案與預算 能在適時的時間內通過，祝大家幸福。

卓榮泰致詞結束、立法院副院長江啟臣宣布散會後，民進黨立法院黨團總召柯建銘率黨團成員上前致意，也向在議場2樓的媒體揮手致意，合影留念。