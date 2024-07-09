立委期許「硬起來」打擊不法 卓榮泰盼打詐專法速通過
立委質詢呼籲整飭治安，毋枉毋縱，並盼行政院長卓榮泰打擊不法，「你的肩膀要夠硬」。卓榮泰今天對此答覆，只要是職責之內，對人民有利，「可以信得過我」。
卓榮泰也呼籲立法院盡速通過行政院送請審議的打詐4法，詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案。
立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。國民黨立委羅明才質詢時說，這幾年槍擊事件時有所聞，感覺治安不好。
羅明才期許政府大刀闊斧改善治安，毋枉毋縱，也希望卓榮泰打擊不法，「你的肩膀要夠硬」。卓榮泰說，只要是職責之內，對人民有利，「可以信得過我」。
談及打擊不法，卓榮泰重申，施政首重「五打七安」，政府不遺餘力地打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會。他指出，立委質詢提及的黑、金、槍、毒、詐問題，就在「五打七安」裡面。
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