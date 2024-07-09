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談及兩岸關係 李遠哲：都要為打造美好世界而努力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中研院前院長李遠哲。記者胡瑞玲／攝影
中研院前院長李遠哲。記者胡瑞玲／攝影

針對桃園市前市長鄭文燦涉貪一事，前中研院長李遠哲9日表示，絕對權力會帶來腐化，這些事情屢見不鮮，對民進黨雖然也寄予希望，但年輕一代仍需保持批判態度，對未來的事情要有積極作法，不對的就是不對，黨派不重要，不對的就要管。

前中研院院長李遠哲今接受資深媒體人、名主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪，談及桃園市前市長鄭文燦涉貪，高院昨撤銷原裁定，桃園地院今重開羈押庭。

李遠哲分享，自己曾在柏克萊大學看到一棟陳嘉庚樓，這個陳嘉庚於廈門出生長大，後來到南洋賺了很多錢，以前孫中山推動革命時，很多人說不要革命，但陳嘉庚支持孫中山並參加革命，直到成功後回到中國，並陸續支持過蔣介石和毛澤東。他說，這過程陳嘉庚也見證許多人掌權後的腐化，這些事情不斷發生。

李遠哲說，不會寄望誰執政就會帶來很大改變，但是要讓社會大眾真正了解，要持續維持革新。他也表達對賴總統寄予希望，希望總統能帶領社會走出好的路。

談到兩岸關係，李遠哲說，以氣候變遷為例，對人類社會說，如果不能走向一個地球、一個國家或一個社區，人類的未來會很黯淡。他說，「全世界都是一家人，這條路不是大國變成小國，而是慢慢變成一個地球、一個世界。」

李遠哲表示，如果兩人對著看，視線會交叉，若往天上看星星，所有政治家往天上看，視線會是平行的，人類會變成一個地球、一個世界，因此兩岸之間的共同生活是必要的，不是大國要變成小國來進行。他說，對岸一直強調「台灣是中國固有領土」，不是這樣的說法，將來人類要走在一起，希望大家走向民主自由社會，兩岸問題不是現在就要解決的。

李遠哲回憶1987年與鄧小平會面時，被問及「李教授你台灣長大的」，民進黨為何要獨立？他說，自己當時回答：「民進黨跟台灣人民一樣，是反對蔣介石政權的人，所以當時共產黨跟台灣人在同一陣線，反對蔣介石政權。後來得到政權，愛國沒有先後。」

李遠哲表示，不論是共產黨還是民進黨，或民進黨變成統治階層，這些變化不是以前如何，現在就要如何。他說，兩岸關係都要為打造美好世界而努力，有一天全世界朝這個方向走，人類才會有希望。

兩岸關係 李遠哲 民進黨

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