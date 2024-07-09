五一勞動節統一放假落空 卓榮泰認了院內溝通不順

民進黨立委林淑芬今天質詢，五一勞動節全國放假不同步，造成社會跟行政部門諸多困擾；行政院長卓榮泰表示，明年的行事曆已經公布，還是按照現行狀態處理，不過在尋求共識的過程當中，現在還沒有這麼順利，行政院會繼續探索，未來再從長計議。

立法院今天繼續施政報告總質詢，林淑芬質詢，五一勞動節放假不同步，造成社會與行政部門很多困擾，行政院前院長陳建仁曾經表達支持，外界普遍認為政府釋出善意，行政院人事總處近期公布明年行事曆，勞動節仍然維持原案，僅適用勞基法的勞工有權利放假、出勤請求加班費。

林淑芬直言，很多人都感到失望，不適用勞基法的族群，人數最多就是公務員，最難受的莫過於育兒階段的老師，「自己沒有辦法顧小孩，還要到學校上課、顧大家的小孩，不適用勞基法的人，還必須要上班，請人照顧小孩，或者自行請假，真的是很多困擾。」

卓榮泰答詢時表示，「要請委員能夠理解」，人事總處在今年6月底送來相關報告，行政院也有跟其他幾個部會溝通意見，「明年決定還是維持現狀」，他承認在尋求共識的過程，今年還沒有這麼順利，「我們會繼續探索，未來會再從長計議。」

林淑芬說，儘管行政院前院長陳建仁支持全國統一放假，但是從來沒有召開跨部會的研議會議，希望新任院長能夠大刀闊斧，召集內政部、勞動部等單位開會討論，「行政院召集相關單位共同協商，朝向全國放假一致的方向研議。」

卓榮泰回應，這幾個重要的部會，雖然沒有召集會議，但是都有個別詢問，「現在得出來的結果，意見還沒有辦法趨於一致」，明年的行事曆既然已經公布，那就還是依照現狀處理，「如果有必要，再用委員建議的方式，徵詢更多意見。」