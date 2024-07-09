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今年撥補勞保1200億 卓揆承諾「明年至少維持過去水準」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委李昆澤（右）詢問政府撥補勞保是否仍將維持1200億元以上？閣揆卓榮泰承諾至少維持現行水準。圖／國會頻道
民進黨立委李昆澤（右）詢問政府撥補勞保是否仍將維持1200億元以上？閣揆卓榮泰承諾至少維持現行水準。圖／國會頻道

勞保年金可能破產的陰影始終揮之不去，政府今年已經編列預算撥補勞保1200億元，民進黨立委李昆澤今天質詢閣揆卓榮泰，明年度政府撥補的額度會不會更增加？卓榮泰表態「至少還是會維持一樣水準」。

李昆澤表示，2020年閣揆蘇貞昌撥補勞保200億元、2021年撥補220億、2022年撥補300億元，2023年撥補450億加300億元特別預算，今年已經撥補到1200億元，明年政府撥補勞保的預算是否還會增加？卓榮泰表示，目前明年度總預算進到最後階段，一定會在這項目上繼續衡量財政。李昆澤追問「會不會維持1200億以上？會不會增加？」卓榮泰回應，目前至少還是維持跟過去一樣水準。

李昆澤和民眾黨立委林國成詢問，政府撥補勞保和負起最終支付責任應該入法，行政院應該表態支持修訂勞基法第66條和第69條。卓榮泰表示，行政院對於支付責任和撥補入法的立場一致，希望取得社會更多共識，勞動部也一直在尋求共識中。

李昆澤並指出，2023年勞工職災和職業病總計達9萬多件，勞動部長何佩珊表示，勞動部將推動修改職業安全衛生法，由於在過去工安意外中，多數業主和施工場沒有連帶責任，往往以承攬責任規避，也經常把責任轉嫁給下游發包商，為此必須統一責任。她強調，今年會找營造業者嚴肅談這問題，也要大幅提高職業安全衛生法的罰則，不能讓業主心存僥倖。

何佩珊並說，今年已經增加勞檢場次，同時要求職安署全面檢討，對於初檢、複檢之間的時間差、停工範圍的定義都有很多檢討空間。

另一方面，面對近期氣溫屢創新高，何佩珊說，勞動部有夏季高溫勞檢，但同樣因職安衛生法規定不夠明確，勞動部也將在8月底前修改行政命令，明定將雇主必須提供防高溫設施、設備給勞工，勞動部這個月就要推動法規修正。

勞動部 卓榮泰 李昆澤

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