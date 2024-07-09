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明年撥補勞保基金 卓榮泰：至少維持過去水準

中央社／ 台北9日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

立委質詢關注政府明年挹注、撥補勞保基金，會不會維持新台幣1200億元或增加。行政院長卓榮泰今天表示，明年度總預算現在在做最後整理階段，一定會在這項目上，衡量政府財政，「目前還是至少維持跟過去一樣的水準」。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，民進黨立委李昆澤質詢，政府挹注、撥補勞保基金，2020年撥補200億元，2021年撥補220億元，2022年撥補300億元，2023年撥補450億元加300億元特別預算，今年撥補1200億元。他問卓榮泰，明年編的預算，會不會維持1200億元或增加。

卓榮泰說明，政府負最終支付責任，這是一定的，政府持續下來，是對勞工的承諾，也是對台灣社會安定的承諾。

卓榮泰表示，明年度總預算現在在做最後整理階段，一定會在這項目上，衡量政府財政，目前還是至少維持跟過去一樣的水準。

李昆澤回應，謝謝卓榮泰的承諾，政府已經連續5年撥補，勞工對於政府的相關作為，對於勞保的撥補跟國家最終的支付責任，是有實質的做到；但是勞工也期望，對勞保政府撥補及國家最終支付責任，要明文入法。

勞保基金 卓榮泰

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