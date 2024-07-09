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周思齊曬黃國昌合照遭出征 洪孟楷：勿在台灣內部找敵人

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
身為資深象迷的國民黨立委洪孟楷呼籲，不要把自己的意識形態強行置入在別人身上。圖取自洪孟楷臉書
身為資深象迷的國民黨立委洪孟楷呼籲，不要把自己的意識形態強行置入在別人身上。圖取自洪孟楷臉書

中信兄弟球星周思齊昨到立法院參加公聽會，事後在社群平台貼出一張和民眾黨立委黃國昌的合照，慘遭網友出征。身為資深象迷的國民黨立委洪孟楷呼籲，不要在台灣內部找敵人，也不要把自己的意識形態強行置入在別人身上。

立法院昨舉行「強化體育賽事防堵法治機制，厚植運動產業發展能量」公聽會，周思齊到場替運動員發聲，事後於自己的社群平台貼出和黃國昌的合照，結果慘遭網友出征。

「不用在台灣內部找敵人，也不要把自己的政治意識形態強行置入在別人身上，要別人跟你一樣。」洪孟楷表示，身為30幾年的象迷，感謝周思齊過往在場內外的表現，這才是大家矚目的焦點，希望網友不要惡意出征。

洪孟楷提到，運動產業發展條例是國民黨立法院黨團本會期重中之重的法案，立法院教育及文化委員會周四也將審查此案，希望能夠做職棒及所有運動員最強的後盾，防阻打假球、詐騙，這才是大家共同努力的方向。

周思齊 洪孟楷 黃國昌

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