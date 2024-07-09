影／迅速補上700萬！鄭文燦神情嚴肅快速離去 檢方再提抗告

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內，涉及林口工五擴大用地弊案收賄，上周六獲500萬元交保，檢方抗告，桃園地院今上午重開羈押庭後，法官裁定具保1200萬元，限制住居、出境、出海，主任檢察官游象吾、檢察官陳嘉義當庭再度提出抗告。

下午3時35分左右，鄭文燦步出地院，面對各媒體上前追問，他神情嚴肅、不苟言笑，一概沒回應，速速上車離去。

鄭文燦涉嫌在桃園市長任內「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中收賄500萬元，桃園地院上周六裁定鄭500萬元交保，檢察官當庭提出抗告。

高等法院昨裁定，將全案撤銷發回桃園地院，聲押庭今上午10時召開、下午2時結束，稍早法院裁定，鄭文燦以1200萬元金額交保，限制住居、出境、出海。