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影／迅速補上700萬！鄭文燦神情嚴肅快速離去 檢方再提抗告

聯合報／ 記者朱冠諭陳恩惠／桃園即時報導
海基會前董事長鄭文燦（前左二）爆出在桃園市長任內，涉及林口工五擴大用地弊案收賄，桃園地院今上午重開羈押庭後，法官裁定具保1200萬元。下午3時35分左右，鄭文燦步出地院，面對各媒體上前追問，一概沒回應，速速上車離去。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦（前左二）爆出在桃園市長任內，涉及林口工五擴大用地弊案收賄，桃園地院今上午重開羈押庭後，法官裁定具保1200萬元。下午3時35分左右，鄭文燦步出地院，面對各媒體上前追問，一概沒回應，速速上車離去。記者陳恩惠／攝影

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內，涉及林口工五擴大用地弊案收賄，上周六獲500萬元交保，檢方抗告，桃園地院今上午重開羈押庭後，法官裁定具保1200萬元，限制住居、出境、出海，主任檢察官游象吾、檢察官陳嘉義當庭再度提出抗告。

下午3時35分左右，鄭文燦步出地院，面對各媒體上前追問，他神情嚴肅、不苟言笑，一概沒回應，速速上車離去。

鄭文燦涉嫌在桃園市長任內「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中收賄500萬元，桃園地院上周六裁定鄭500萬元交保，檢察官當庭提出抗告。

高等法院昨裁定，將全案撤銷發回桃園地院，聲押庭今上午10時召開、下午2時結束，稍早法院裁定，鄭文燦以1200萬元金額交保，限制住居、出境、出海。

鄭文燦遭裁定交保後，下午2點40分火速湊到700萬元，僅花40分鐘就由一名司機拎著一個黑色提袋裝著大量1000元面額鈔票，送來法院給鄭文燦的委任律師，並將700萬元給付具保。

海峽交流基金會前董事長鄭文燦（中）捲入土地開發弊案，桃院下午更裁，以1200萬交保，鄭文燦走出法院時，神情嚴肅不發一語。記者杜建重／攝影
海峽交流基金會前董事長鄭文燦（中）捲入土地開發弊案，桃院下午更裁，以1200萬交保，鄭文燦走出法院時，神情嚴肅不發一語。記者杜建重／攝影

弊案 收賄 鄭文燦

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