快訊

桃色風暴連燒數日！江坤俊請辭「健康2.0」 接替主持人是她

估竹科實中擊敗建中、北一女 補教業：新竹錄取高中分數劇烈上揚

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

防關係人申請補助違反利益迴避 監院促建立關係人名冊

中央社／ 台北9日電

為避免中央機關公職人員的關係人屢因申請補助而違反利衝法，監察院8日舉辦研商會議，各部會達共識，將督促所屬機關辦理補助公告、建立提醒關係人主動揭露身分機制、建立關係人名冊等。

監察院透過新聞稿表示，8日下午舉辦「如何避免公職人員關係人向行政院所屬機關申請補助，違反公職人員利益衝突迴避法研商會議」，由監察院廉政委員會召集人、監委陳景峻主持，監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋等人與會。

監察院指出，利衝法在民國107年12月13日修正施行後，由公職人員如部會次長、主任秘書、局長，公營事業董事長、總經理等人，擔任理事、監事的學會或協會，就成為公職人員的關係人，這些學會因不諳法令規定，仍依循往例向公職人員服務或受其監督的機關申請補助，至今有數十個關係人因而遭監察院調查及裁罰。

監察院說，為從源頭改善，監察院廉政委員會邀各部會主秘及法務部共同研商，就如何督促所屬機關「辦理補助公告」、「建立提醒關係人主動揭露身分關係機制」及「建立關係人名冊，並定期更新」等3項議題，討論可行性及如何具體落實。

監察院表示，會中除由監察院公職人員財產申報處簡介利衝法中關於補助的規定，以及近年調查實務所見關係人違法申請補助情形外，並提出避免關係人違法申請補助的具體改善作法，供各部會參考。

監察院指出，與會的各部會都表達高度意願，配合利衝法，調整部會暨所屬機關的補助作業流程，將督促所屬機關辦理補助公告、建立提醒關係人主動揭露身分關係機制、建立關係人名冊，並定期更新，盼減少關係人違法情事。

陳景峻表示，期盼藉由監察院、法務部及各部會共同協力，以減少關係人因申請補助，而違反利衝法情事，並使所有關係人申請補助案件都能攤在陽光下，接受各界檢視。

機制 法務部 監察院

延伸閱讀

憲法法庭明審暫時處分 4聲請機關12名代表名單出爐

鄭文燦涉貪再被爆財產申報不實 謝龍介侄子：明天向監察院檢舉

避免關係人申請補助違反利衝法 監院8日邀各部會研商

追殺曲棍球案檢察官卻力挽翁啟惠 監委沒選擇性辦案？

相關新聞

鄭文燦免關！桃院更裁1200萬交保 藍批政治介入司法

桃園前市長、海基會董事長鄭文燦涉貪被調查，上周六獲5百萬元交保，檢方抗告，今天上午重開羈押庭後，桃院更裁仍准交保候傳；藍...

今年撥補勞保1200億 卓榮泰：明年至少維持過去水準

勞保年金可能破產的陰影始終揮之不去，政府今年已經編列預算撥補勞保1200億元，民進黨立委李昆澤今天質詢閣揆卓榮泰，明年度...

周思齊曬黃國昌合照遭出征 洪孟楷：勿在台灣內部找敵人

中信兄弟球星周思齊昨到立法院參加公聽會，事後在社群平台貼出一張和民眾黨立委黃國昌的合照，慘遭網友出征。身為資深象迷的國民...

影／迅速補上700萬！鄭文燦神情嚴肅快速離去 檢方再提抗告

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內，涉及林口工五擴大用地弊案收賄，上周六獲500萬元交保，檢方抗告，桃園地院今上午重...

綠營指宮廟染紅 國民黨：宗教交流可助兩岸和平

民進黨日前舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，會中提出「宮廟染紅」說法。國民黨今舉行記者會呼籲，政府不應把神明扣上紅帽...

藍批連神明都抹紅 內政部駁：大陸宗教隸屬統戰部

國民黨大動作批評民進黨政府給兩岸宗教交流扣紅帽子，造成民眾恐懼，侵害宗教人權。對此，內政部表示，大陸宗教隸屬統戰部「國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。