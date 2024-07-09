防關係人申請補助違反利益迴避 監院促建立關係人名冊

為避免中央機關公職人員的關係人屢因申請補助而違反利衝法，監察院8日舉辦研商會議，各部會達共識，將督促所屬機關辦理補助公告、建立提醒關係人主動揭露身分機制、建立關係人名冊等。

監察院透過新聞稿表示，8日下午舉辦「如何避免公職人員關係人向行政院所屬機關申請補助，違反公職人員利益衝突迴避法研商會議」，由監察院廉政委員會召集人、監委陳景峻主持，監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋等人與會。

監察院指出，利衝法在民國107年12月13日修正施行後，由公職人員如部會次長、主任秘書、局長，公營事業董事長、總經理等人，擔任理事、監事的學會或協會，就成為公職人員的關係人，這些學會因不諳法令規定，仍依循往例向公職人員服務或受其監督的機關申請補助，至今有數十個關係人因而遭監察院調查及裁罰。

監察院說，為從源頭改善，監察院廉政委員會邀各部會主秘及法務部共同研商，就如何督促所屬機關「辦理補助公告」、「建立提醒關係人主動揭露身分關係機制」及「建立關係人名冊，並定期更新」等3項議題，討論可行性及如何具體落實。

監察院表示，會中除由監察院公職人員財產申報處簡介利衝法中關於補助的規定，以及近年調查實務所見關係人違法申請補助情形外，並提出避免關係人違法申請補助的具體改善作法，供各部會參考。

監察院指出，與會的各部會都表達高度意願，配合利衝法，調整部會暨所屬機關的補助作業流程，將督促所屬機關辦理補助公告、建立提醒關係人主動揭露身分關係機制、建立關係人名冊，並定期更新，盼減少關係人違法情事。

陳景峻表示，期盼藉由監察院、法務部及各部會共同協力，以減少關係人因申請補助，而違反利衝法情事，並使所有關係人申請補助案件都能攤在陽光下，接受各界檢視。