綠營指宮廟染紅 國民黨：宗教交流可助兩岸和平

民進黨日前舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，會中提出「宮廟染紅」說法。國民黨今舉行記者會呼籲，政府不應把神明扣上紅帽，更不該插手單純的兩岸宗教信仰交流，反而應該透過兩岸共同信仰為聯繫樞紐，增加交流化解兩岸緊張，帶來和平。

國民黨今邀集多個宗教、宮廟團體舉行記者會，組發會社會部主任水雲翔指出，民進黨「宮廟染紅」說法，透過媒體渲染報導，企圖形成「宗教怯步」、「信仰恐懼」的結果。陸委會還說，包含關聖帝君、保生大帝、神農大帝，都是中國對台的統戰工具，根本就是對宗教的迫害。

水雲翔批評，以後去拜拜，還要搞清楚會不會被統戰？這完全是侵害人權的政治迫害。媽祖、關聖帝君與保生大帝等都是兩岸共同信仰，撫慰多少兩岸百姓的心，難道每年的媽祖繞境還需要分國民黨、民進黨？

道教法師聯合總會理事長吳光輝表示，台灣的寺廟，如媽祖、關帝爺、保生大帝統統是大陸分香而來，很希望大陸同胞也能到台灣來遶境，呼籲當政者多開放，以民間信仰交流為基礎，促成兩岸和平相處。

道教文化團體聯合總會副秘書長林均霖說，多年持續推動兩岸宗教信仰交流，從未感受到這段時間以來人心惶惶，甚至人神共憤的氣氛。關公、媽祖等神明都被冠上統戰的大帽子，破壞兩岸宗教界長期以來建立的互動跟信任，非常可惡也令人痛心。希望政府致力於民生，不應消費兩岸單純的宗教交流。

南港玄威堂管理委員會主任委員潘水盛也指出，期盼政府不要再插手兩岸的宗教交流，應給予宗教界更大的便利，好好讓民間信仰能充分交流與發展。