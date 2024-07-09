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藍批連神明都抹紅 內政部駁：大陸根本沒有宗教自由

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨中央黨部上午舉行「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會，中華民國道教法師聯合總會理事長吳光輝（中）、副秘書長林均霖（左二）、常務理事劉秀芬（右二）、國民黨組發會社會部主任水雲翔（右一）、南港玄威堂管理委員會主任委員潘水盛（左一）等人出席，批評民進黨政府把神明指為統戰工具，侵害宗教人權。記者林伯東／攝影
國民黨中央黨部上午舉行「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會，中華民國道教法師聯合總會理事長吳光輝（中）、副秘書長林均霖（左二）、常務理事劉秀芬（右二）、國民黨組發會社會部主任水雲翔（右一）、南港玄威堂管理委員會主任委員潘水盛（左一）等人出席，批評民進黨政府把神明指為統戰工具，侵害宗教人權。記者林伯東／攝影

國民黨大動作批評民進黨政府給兩岸宗教交流扣紅帽子，造成民眾恐懼，侵害宗教人權。對此，內政部表示，大陸宗教隸屬統戰部「國家宗教事務局」轄下，根本沒有真正的宗教自由及宗教人權，國人赴陸進行宗教交流應注意個人資料保護及自身安全，避免遭受陸方監控或運用個資從事不法行為，甚至可能有遭受非法訊問及觸犯反滲透法的風險，必須謹慎小心。

民進黨中國事務部6月18日舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，質疑大陸透過媽祖廟等宗教信仰，統戰滲透台灣，引發宗教界人士不滿。國民黨與道教界人士開記者會，質疑民進黨連神明都抹紅。

對此，內政部說明，現行兩岸政策尚未開放大陸人士來台觀光參訪，國內宗教團體邀請大陸宗教人士來台進行宗教專業交流需經過專案許可，受邀來台的大陸人員必須是宗教人士，且須檢附宗教專業造詣或職務證明，並敘明大陸人士來臺之必要性、急迫性及不可替代性，據實填報是否具黨政軍職務。

根據內政部統計，疫情後迄今，國內宗教團體向內政部遞件申請大陸人士來台從事宗教交流活動案件，計有70件，經許可的有5成左右，僅有1件因申請單位非宗教團體而不予同意，其餘則因文件不齊備、邀請來台人士非屬宗教人士或有待釐清事項，退請其補正。

內政部強調，只要依法提出申請並符合相關規定，政府並不會限制大陸宗教人士來台進行宗教交流。

至於國人赴陸進行宗教交流，內政部指出，現在政府並未禁止國人至對岸進行宗教交流，但從事兩岸宗教交流應符合政府規範，於秉持對等尊嚴原則下進行，藉此展現台灣宗教與民間信仰的特色，增進兩岸人民相互瞭解，讓兩岸宗教交流發揮其應有的效益。

內政部強調，台灣是民主開放、宗教自由多元的國家，宗教團體在符合現行相關法令規範下，進行健康有序的交流活動，政府向來持正面態度看待，但絕不允許中共假借宗教交流名義進行統戰行為，甚至藉由申辦居住證蒐集個資及非法詢問，侵害國人隱私及人身自由。

內政部 民進黨 民間信仰

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