不擔心？鄭文燦1200萬元交保 綠營桃黨部主委：不會重創民進黨
桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪案爆發，原裁定500萬元交保，桃園地檢署提抗告，今重開羈押庭，裁定1200萬元交保，對此桃園市議員呂林小鳳回應，再次交保，相信鄭的清白律師會協助澄清，並提出更有利的證據，不擔心「桃園隊」受到衝擊。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，大家對於案情真的不用急，也無需揣測，現況對民進黨及桃園也不會重創。
鄭文燦上周六裁定500萬元交保，今重開羈押庭，歷經4個多小時開庭，裁定1200萬元交保。呂林小鳳說，現在案件的全貌其實搞不清楚，再次交保也相信律師會去提出更多有利的證據來證明鄭的清白，現在就是靜待司法的調查。不擔心「桃園隊」受到衝擊，反而會更加團結。
黃傅淑香表示，不清楚檢察官及法官的看法，不過短短幾天進進出出，今又裁定再交保，可能就是因為證據不是那麼足夠才會又這樣決定。
至於昨民進黨廉政委員會討論，一致決議，如果鄭文燦被羈押確定，立即停權3年，桃園地方政治及鄭文燦的政治路會不會受到影響，黃傅淑香說，大家對於案情真的不用急，也無需揣測，現況對民進黨及桃園也不會重創，鄭文燦有沒有辦法來帶領桃園隊，現在講這個也都太快。
黃傅淑香表示，政治上的藍綠惡鬥都不是人民之福，只會讓台灣愈來愈亂，一切都靜待司法調查的結果。
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