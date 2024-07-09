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非洲8國25產官學人士 來台培訓農牧技術

中央社／ 台北9日電

非洲菁英人才培育短期培訓班」8日開訓，包含友邦史瓦帝尼王國共8國、25名農業產官學界人才來台參與。外交部今天表示，期望促進與各國的雙邊互惠合作。

外交部今天舉行例行記者會，亞西及非洲司副司長陳詠博表示，今年「非洲菁英人才培育短期培訓班」始業式8日在台北舉行，該專班是外交部、教育部及國立屏東科技大學合作辦理。

陳詠博指出，經駐非洲及亞西地區相關館處推薦，計有來自友邦史瓦帝尼王國，以及南非、索馬利蘭、奈及利亞、肯亞、坦尚尼亞、納米比亞及利比亞等8國、共25名農業領域專家、業者或官員等專業人才來台參加3週的培訓課程。

陳詠博說明，該專班由屏科大規劃友善農牧技術為主的課程，配合講師授課及台灣農畜產業實地觀摩交流，提升學員基礎知識、實務操作能力、瞭解台灣農業市場現況。

陳詠博也說，盼藉此更深入瞭解彼此需求，開啟台、非相關企業對接，提供在農畜產品包裝及農業機械設備等領域更多合作機會；並盼學員返國後可貢獻所學，協助強化與台灣的農業發展夥伴關係，促進雙邊合作及互惠發展。

陳詠博回應記者提問指出，該專班屬台、非長久以來的雙邊農業計畫，而農業也是「精進非洲計畫」的重要一環；至於是否有台灣人赴非規劃，他則說，將視情況與需求進行規劃。

外交部 農業 非洲

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