鄭文燦免關！桃院更裁1200萬交保 藍批政治介入司法

桃園前市長、海基會董事長鄭文燦涉貪被調查，上周六獲5百萬元交保，檢方抗告，今天上午重開羈押庭後，桃院更裁仍准交保候傳；藍營地方民代批評政治介入選舉，接下來肯定民怨沸騰。

國民黨桃園市議員詹江村認為羈押有其必要，指鄭文燦宛如電影「讓子彈飛」鵝城縣長，長年年年利用體育賽事、農博、花博、元宵燈會、跨年晚會等活動，巧立名目對桃園的財團募款，部分款項巨大，財團也多次抱怨。

詹江村表示，鄭文燦一案，檢察官認真辦案值得鼓勵，但政治介入司法並非沒發生過，自己過去就曾因為批評別人「賺紅錢」被判有罪，即使當時說的話是事實。法院第一次裁定500萬元交保就已經不合理，第二次開庭還讓他交保，民情肯定沸騰；同黨議員舒翠玲說，檢察官會聲請羈押代表有證據還沒釐清，讓鄭文燦交保，可能對後續調查有所影響。

國民黨桃園市議員凌濤也說，鄭文燦嫌疑重大，「送錢的羈押、收錢的交保」已不合理，二度交保更有違常理。雖說偵查不公開，但鄭過去曾任桃園市長和行政院副院長，外界提出與他有關的土地開發爭議已不只華亞一件，事關國家重大建設與發展，「如果交保，鄭文燦有必要對外說明清楚」。