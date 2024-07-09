人船被扣押不放 立委擔心兩岸關係惡化官員卻無感

全球政治並不是高層平流層上的穩定氣流，它往往出現風雲一夕驟變的現象。現在巨變正吹往美國，誰都沒想到一場電視辯論幾個難堪的思緒斷線鏡頭，竟然讓老邁的拜登恐怕無法再選下去。歐洲的變局則更早發生，執政的陣營都在歐盟議會大選遭到敗績，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲所屬政黨都遭到羞辱性的崩盤，而決定殊死一搏的馬克宏，在提前解散議會舉行的大選中，成了左右夾擊的跛鴨總統。連已脫歐的英國，保守黨也失去了十餘年的執政。

2024-07-09 15:21