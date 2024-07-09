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人船被扣押不放 立委擔心兩岸關係惡化官員卻無感
金門士官與澎湖漁船遭中國扣押，至今人、船仍未獲釋。立委馬文君說，過去也曾發生台灣漁船越界，大多被驅離，就算被扣押快速繳納罰款也能獲釋，這回至今音訊全無，讓她擔心兩岸關係已經惡化，國安局等官員一再複誦民眾已知新聞資訊，拿不出對策，如何因應兩岸變局？
馬文君說，她請問國安局長蔡明彥，大陸扣人船不處理，是否代表兩岸的互動模式，特別是海域執法範圍、樣態與力度，都已經改變？這樣的改變，又出於什麼原因？該怎麼因應？很遺憾，蔡局長像是評論員一般，複誦全國老百姓都已知的新聞資訊，卻沒有對策，不敢承認兩岸關係明顯惡化，原因更是說不出口。
那究竟該怎麼接回被扣的金門士官與澎湖漁船？陸委會副主委梁文傑則聲稱「有多方管道」，但至今無效，原因為何也是難以啟齒。
馬文君說，她無意與民進黨政府打口水戰，官員回答不斷「跳針」，也非她樂見，但既然民進黨執政，本來就該提出對策。現在是驗證民進黨兩岸論述，兌現政策承諾的時刻，民進黨卻束手無策，說句不好聽的，這就是騙票。
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