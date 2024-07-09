民眾黨團譴責黃捷撬門如小偷 民進黨立委當兒戲秀下限

立法院內政委員會昨天審查選罷法修正草案，民進黨立委黃捷遭指控破壞會議室大門，民眾黨立法院黨團總召副總召黃珊珊今天說，民眾黨團非常遺憾，「在學校不可以，在家裡不可以，更何況是在立法院」，希望立法院長韓國瑜盡快查明清楚。

民眾黨立法院黨團上午舉行「民賊獨夫，民進黨要亂到何時」 記者會，黃珊珊指出，從上個星期開始的國會亂象，全民都看得非常厭煩，「民眾黨團在兩次會議，相信我們是唯一清醒的政黨」，國會亂象導致國家停擺、立法院議事延宕，並非台灣人民的福氣。

黃珊珊說，民進黨立委持續霸占主席台，部長跟官員枯坐一整天，不僅限制議事人員的人身自由，甚至有特定立委潛入內政委員會，而財政委員會召委、民進黨立委郭國文更是離譜，昨天才一開會就宣布休息，「已經不只是當成兒戲，我們認為也是秀了下限。」

黃珊珊還說，黃捷昨天在內政委員會，旁邊跟著一位不明人士，如果這個人可以隨意撬開委員會的大門，那麼以後也可以隨意撬開任何大門，立法院隨時都可以被闖入，過去從來沒有發生過這種事，希望韓國瑜查明清楚，將來也不可以再有這種行為。

黃珊珊強調，「在學校不可以，在家裡不可以，更何況是在立法院」，隨意撬開人家的門，民眾黨團非常遺憾，立法院應當查明，還給人民真相。

黃珊珊表示，立法院是講道理的地方，不是上演全武行的地方，藍綠兩黨動輒以肢體衝突，作為議事杯葛的方式，目的就是不討論不表決，民眾黨立委都在立法院待命，但是到現場沒有簽到簿，簽到後也無法進入會議室，進場後又沒有辦法討論，接下去就是無限制地休息，「沒有討論不是民主，這不是民進黨的主張嗎？」

黃珊珊再指，韓國瑜昨天召集黨團協商，研商攸關民生的重要法案，民進黨團沒有派員參加，導致法案協商繼續延宕，「不協商不討論不表決，這就是民進黨所說的沒有討論不是民主」，這幾天如果再協商不成，民眾黨團也會直接表明，那就按照議事規則規定，盡速排入院會議程表決。

黃珊珊認為，國會空轉偷走人民的權利、竊取國家的資源，很遺憾在選罷法的修法爭議，藍綠兩黨都想要維持政黨利益，一個政黨希望提高罷免門檻，另一個政黨不願意討論修法，甚至連連署罷免粗糙的程序，他們也不願意坐下來討論，顯然都是重視其自身政黨利益。

民眾黨立委張啟楷說，現在的立法院不只是空轉，而是正在嚴重倒退，民進黨踩到兩條嚴重的紅線，包括立法院是最高民意機關，立委代表民意開會、回應人民需求，民進黨卻連最基本的開會程序都不遵守，竟然還有立委像是小偷，帶人撬開會議室的大門。

張啟楷表示，人民關心打詐、電價等問題，民進黨立委卻帶頭搞破壞，現在已經不是單一委員會的問題，難道是賴清德總統帶頭下令，民進黨立法院黨團總召柯建銘應該說明清楚，不要再繼續綁架、癱瘓立法院，台灣要繼續向前走。