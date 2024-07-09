快訊

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李遠哲將任氣候委員會顧問 認同能源轉型用核電

中央社／ 台北9日電
前中研院長李遠哲今天表示，已接受賴總統邀請，將出任氣候委員會顧問。 圖／聯合報系資料照片
前中研院長李遠哲今天表示，已接受賴總統邀請，將出任氣候委員會顧問。 圖／聯合報系資料照片

前中研院長李遠哲今天表示，已接受賴總統邀請，將出任氣候委員會顧問；面對能源轉型的議題，李遠哲直言認同童子賢建議使用核電的觀點，雖然受很多人批評，「但大方向是對的」。

總統賴清德6月19日主持「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，會中宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，替國家發展擬定戰略，與民間力量展開對話，和國際社會深化合作，更為未來的台灣展開行動。

前中研院長李遠哲今天在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問。

李遠哲在節目中自曝，賴總統昨天邀請他擔任氣候委員會顧問，而他已經答應；李遠哲對此表示「很高興」，說自己已經87歲，也在世界各國參與2050淨零的討論，他認為自己有經驗、有責任要告訴大家。

主持人提問和碩董事長童子賢建議核能作為基載電力一事。李遠哲表示，自己從顧問的角度告訴大家，童的說話是很有道理的。

李遠哲說明，隨著全球暖化，溫度上升，地球會變成不適宜人類居住的地方；如麥加朝聖之旅就死了1000多人；面臨氣候變遷，人類不努力，滅絕最主要的可能就是熱死。

李遠哲坦言，就目前人類所有的技術，雖然核電有它的缺點，但可能帶來的災害與全人類的滅絕還是不能比，因此同意童的話，認真面對核電使用，延役、或使用新的核電廠；雖然受很多人批評，「但大方向是對的」。

李遠哲說，不用核電、只用綠能來彌補，以目前台灣的大小、人口密度，很不容易做到的。

李遠哲語重心長地說，其實人類社會沒有多大的選擇，一定要減量溫室氣體到位，不然就會像恐龍滅絕，之前生命滅絕是因為火山爆發，這次是人類改變環境、改變大氣層，變得愈熱，是自己製造不好的環境，走上滅絕的路；他強調這不是危言聳聽，是科學家的觀點、負責任的態度。

多人 李遠哲 核電 氣候變遷 童子賢

延伸閱讀

環盟反對核電延役 批童子賢「好比謠言中心」

回應鄭麗君 童子賢再談能源：政策應修訂為「展綠、用核、減煤、減氣」

童子賢回應鄭麗君「綠能10%超越核能」：仇核弄錯方向

童子賢喊非核家園空汙多 楊瓊瓔：是賴清德真心話？

相關新聞

鄭文燦免關！桃院更裁1200萬交保 藍批政治介入司法

桃園前市長、海基會董事長鄭文燦涉貪被調查，上周六獲5百萬元交保，檢方抗告，今天上午重開羈押庭後，桃院更裁仍准交保候傳；藍...

流感增溫 女學生染A流暈倒、用葉克膜住院逾1個月過世

類流感疫情升溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近期類流感疫情處於上升流行期，上周門急診就診人次達10萬5千人，比前一周略...

新冠疫苗新變異株明拍板 疾管署曝高峰期疫苗緩打原因

新冠迎來第六波高峰，上一周新增987本土病例。疾管署發言人曾淑慧表示，新冠疫情本波高峰有可能落在本周或是上一周，每周約有...

藍批連神明都抹紅 內政部駁：大陸根本沒有宗教自由

國民黨大動作批評民進黨政府給兩岸宗教交流扣紅帽子，造成民眾恐懼，侵害宗教人權。對此，內政部表示，大陸宗教隸屬統戰部「國家...

從歐盟到美國政治環境掀巨變 歐洲擁抱中國將成進行式？

全球政治並不是高層平流層上的穩定氣流，它往往出現風雲一夕驟變的現象。現在巨變正吹往美國，誰都沒想到一場電視辯論幾個難堪的思緒斷線鏡頭，竟然讓老邁的拜登恐怕無法再選下去。歐洲的變局則更早發生，執政的陣營都在歐盟議會大選遭到敗績，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲所屬政黨都遭到羞辱性的崩盤，而決定殊死一搏的馬克宏，在提前解散議會舉行的大選中，成了左右夾擊的跛鴨總統。連已脫歐的英國，保守黨也失去了十餘年的執政。

人船被扣押不放 立委擔心兩岸關係惡化官員卻無感

金門士官與澎湖漁船遭中國扣押，至今人、船仍未獲釋。立委馬文君說，過去也曾發生台灣漁船越界，大多被驅離，就算被扣押快速繳納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。