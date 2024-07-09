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俄軍飛彈襲烏克蘭釀平民死傷 總統府譴責殘暴攻擊

中央社／ 台北9日電

俄羅斯8日以飛彈攻擊烏克蘭各地城市，造成至少36名平民喪命，並嚴重毀損首都基輔一間兒童醫院。總統府發言人李問今天譴責俄羅斯徹底忽視人性尊嚴，殘暴攻擊烏克蘭無辜平民，強調台灣將堅定不移支持烏克蘭。

媒體報導指出，俄羅斯8日空襲烏克蘭各地城市，數十枚飛彈攻擊造成至少36名平民喪命，並嚴重毀損首都基輔一間兒童醫院，是數個月來死傷最慘重的空襲，聯合國安全理事會也預計就此召開會議。

總統府發言人李問9日透過社群媒體臉書及X平台（前身為推特）表示，強烈譴責俄羅斯殘暴攻擊烏克蘭無辜平民，包括對奧赫馬迪特兒童醫院所造成的嚴重傷亡。

李問說，俄羅斯惡劣的襲擊行為，突顯威權主義擴張對全體人類的威脅，更徹底忽視人性尊嚴，台灣過去曾捐助善款給奧赫馬迪特醫院，將持續堅定不移支持烏克蘭。

俄烏戰爭 俄羅斯 李問 烏克蘭 總統府發言人

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