立法院能否審電價？ 朝野未獲共識

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民進黨、民眾黨希望電價審議增加民間專家比例，但國民黨盼立法院希望電價凍漲，以致協商破裂。立法院9日進行朝野協商，民眾黨立委張啟楷希望增加專家比例，民進黨團總召柯建銘表示贊成；但國民黨希望立法院有最終審議權，三方無法達成共識，最後立法院長韓國瑜決定擇期再協商。

盼增加專業審議

立法院9日進行朝野協商，討論《電業法》第49條修法，民進黨團幹事長吳思瑤強調，電價審議的公式，還有審議會都是按照立法院過去法律處理，各國沒有由立法機關審議電價的狀況，且立法院的議程高度不確定，若電價審議跟著不確定，恐對台電經營造成嚴重挑戰，且電價責任應由執政黨與經濟部負責，而非立法院。

但張啟楷指出，為何藍白在之前國會要表決電價凍漲，而民眾黨卻希望緩漲？因為民眾對於電價是否漲有很多疑慮：為何現在要漲？台電是否有買到貴的電？目前看來電價審議根本是行政權獨裁，他們最終提出修正動議，希望能讓電價審議委員會的民間學者超過2分之1比例。

藍批電價多政治考量

民眾黨立委黃珊珊強調，雖然之前表決凍漲，但民眾黨意見不完全與國民黨相同，是希望電價有更多民意審議，還要公開透明，建議可以仿效央行2周內公布會議紀錄與發言紀要。但民進黨立委洪申翰認為，很多民間專家學者不贊成國民黨要求立院審議電價的訴求，民眾黨的態度如何應該說清楚。

「以前的電價審議難道沒有政治考量？」國民黨團書記長洪孟楷強調，2018年曾有電價連7凍漲，在俄烏戰爭導致能源成本高漲的2021年，經濟部也沒有漲電價，如今卻要漲，民眾難免會質疑背後的考量，而且因為前面凍漲，導致後面的漲幅更大，立法院作為最高民意機關，有參與審議的必要。

朝野協商難讓步

國民黨團總召傅崐萁強調，經濟部長郭智輝曾說核能是能源選項，馬上被執政黨打臉，電價審議真的聽得到專業聲音嗎？不過柯建銘反駁，前總統馬英九任內也曾凍漲電價。對此，郭智輝回應說，多數國家都是由行政部門成立電價審議委員會，若電價審議失去獨立性，將影響台電與企業財務調度。

郭智輝表示，可以接受專家學者超過2分之1。韓國瑜在行政官員發言完後，宣布休息5分鐘協商，但最終並未獲得結論，因此他宣布擇期協商，先討論考試院人事權同意案。

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