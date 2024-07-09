電業法協商無共識 韓國瑜突冒金句「拜託不要提頭髮」惹眾笑

立法院長韓國瑜今天上午召集朝野協商討論「電業法」修正案，國民黨要求電價審議要在1個月內送交立法院審議，民進黨表達反對，民眾黨則主張增加電價審議學者、民間代表比例，最後藍綠白三黨未達成共識。值得注意的是，會中民眾黨立委張啟楷向民進黨總召柯建銘喊話指「你之前有改革色彩，那時你頭髮還很多」，韓國瑜此時插話指「拜託不要提頭髮」，惹得大家一陣哄堂大笑。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野黨團協商「電業法」修正案、考試院人事同意權等多項議案，但因民進黨立法院黨團缺席，改為今天上午9時30分開會討論。國民黨提出「電業法」第49條修正案，電價審議會決議應於1個月內送交立法院審議後實施，民進黨不同意；民眾黨立法院黨團則提出修正動議，要求電價審議會學者專家與民間代表不得少於2分之1，而民進黨立法院黨團也提類似的修正動議，會中綠白合氣氛濃厚。不過三黨仍未有共識，全案將再協商。

張啟楷主張電價審議委員會要增加學者、民間代表比例時，一度向民進黨團總召柯建銘喊話，「我認識的柯總召，是有改革色彩的，當時你頭髮還很多」，此時韓國瑜突然插話提醒張啟楷，「請拜託不要提頭髮，謝謝」惹得大家哄堂大笑，也讓朝野協商氣氛一時之間緩和下來。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁強調，國民黨認為攸關民生重大的電費政策，如果有任何波動時，應該在中央主管機關討論後，1個月內送到立法院審議。而對於民眾黨提出修正動議，審議時學者專家不得少於2分之1，國民黨團不反對，但認為兩案可以併行，讓電價更周全。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，世界各國都沒有立法機關介入電價審議的例子，電價是專業決定而不是政治決斷，而且立法院議案安排極具高度不確定性，台電電價應該要支撐台電穩健運作，交由立法院決定恐不太適合，民進黨團難以接受國民黨版本。

經濟部長郭智輝則表示，多數國家都有電價專業審查制度，若交由立法院審議，這樣會使電價審議委員會失去獨立性。電價審議結果若具有高度不確定性，將不利於台電永續經營與電網建置，更會影響產業投資決策，對社會經濟產生不好結果，但若增加電價審議會的專家學者比例是可以接受的。