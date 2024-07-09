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卓榮泰：即刻執行全國同步掃黑肅貪 展現最大決心

中央社／ 台北9日電

立委呼籲政府大刀闊斧打擊詐騙、改善治安，讓人民好生活。行政院卓榮泰回應表示，接續6月25日開始的綠能掃黑專案、貪瀆專案，今天開始就會執行全國同步掃黑和肅貪行動專案，展現政府最大決心。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。卓榮泰回應國民黨立委羅明才質詢時說，現在政府兩大主軸，一個是「經濟發展」，一個是「維持治安」，同時努力進行。此外，接續6月25日展開的綠能掃黑專案、肅清貪瀆專案，今天開始就會執行全國同步掃黑和肅貪行動專案，展現政府最大決心。

卓榮泰重申，施政首重「五打七安」，政府不遺餘力的打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會。

卓榮泰指出，立委質詢提及的黑、金、槍、毒、詐等問題，就在「五打七安」裡面。

為完善打詐政策和執法規範，卓榮泰也呼籲立法院儘速通過行政院送請審議的打詐4法，詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案。

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